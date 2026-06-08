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Curiosità | 08 giugno 2026, 06:45

Bra, arrivano i totem per le offerte digitali al Santuario della Madonna dei fiori

È possibile donare con carta di credito e smartphone con istruzioni in 4 lingue

Bra, arrivano i totem per le offerte digitali al Santuario della Madonna dei fiori

"La carità è l'abbraccio di Dio ad ogni uomo". È questa la lezione che ci arriva dal Santuario della Madonna dei fiori di Bra, dove sono stati installati i totem per le offerte digitali.

Fedeli, pellegrini e visitatori che entrano per rendere omaggio alla patrona di Bra, potranno donare, oltre che con monete e banconote, anche con carta di credito e smartphone.

Il sistema ha le istruzioni in 4 lingue (oltre all'italiano ci sono inglese, francese e tedesco), in linea con la vocazione universale del luogo.

Per fare un’offerta basta avvicinarsi al totem, toccare lo schermo sulla scritta «Dona ora» e poi scegliere la cifra da versare.

Anche la Chiesa dunque si adatta alle nuove tecnologie. Cosa buona e giusta.

Silvia Gullino

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