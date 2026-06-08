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Curiosità | 08 giugno 2026, 12:47

Sul Cuneo-Torino vicino ad un uomo che si taglia le unghie di mani e piedi: il racconto di Vera Gheno

La nota sociolinguista e attivista per i diritti era in città perché ospite di un incontro sui 10 anni di unioni civili

Sul Cuneo-Torino vicino ad un uomo che si taglia le unghie di mani e piedi: il racconto di Vera Gheno

Il post di Vera Gheno ci è stato segnalato da un lettore. 

Riguarda Cuneo, se non altro perché stazione di partenza del treno sul quale venerdì 5 giugno ha viaggiato la nota sociolinguista, il giorno prima ospite del Comune di Cuneo nell'ambito dell'incontro sui dieci anni compiuti dalle unioni civili in Italia. 

La Gheno è stata invitata perché da sempre è un'attivista per i diritti e l’inclusione. 

Fin qui tutto bene. Ma è stato sul treno che da Cuneo la riportava a Torino che le è capitato l'assai poco gradevole incontro con un passeggero. E' lei stessa a raccontarlo. 

"Sono su un regionale Cuneo-Torino, in uno scompartimento con un signore che prima si è tagliato con molta flemma le unghie (tutte, piedi compresi. Secondo me ha più arti del normale, altrimenti non si spiega il tempo che ci ha messo) e che adesso sta suonando uno strumento a corde che somiglia a un'arpa portatile, fatta con pezzi di riciclo".

Inutile dire che il post ha scatenato un'orda di commenti. Molti hanno raccontato episodi simili o fatto battute molto godibili. Tra questi, l'esperienza di chi è pendolare e sui treni ne ha viste davvero di tutti i colori: 

"Dopo anni da pendolare di Trenord sono arrivata alla conclusione che l'unica cosa che la gente non si fa in treno è il bidet!"... 

Niente da aggiungere!

Barbara Simonelli

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