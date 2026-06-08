Bossolasco, l'alta cucina incontra le stelle: il 9 giugno all'Orangerie di Le Due Matote una serata d'autore con i Fratelli Cerea e Luca La Peccerella

Una serata speciale per celebrare l'arrivo dell'estate il 9 giugno, sotto il cielo dell'Alta Langa e con protagonisti alcuni tra i nomi più prestigiosi della gastronomia italiana. L'Orangerie, il ristorante del relais Le Due Matote di Bossolasco, ospita la "Festa d'inizio estate sotto le stelle", un appuntamento che ha unito eccellenza culinaria, territorio e ospitalità in una cornice di grande fascino.

Accanto allo chef di casa, Luca La Peccerella, arrivano i Fratelli Cerea, simbolo della ristorazione italiana di alta gamma e riferimento internazionale grazie all'esperienza del ristorante Da Vittorio.

La serata si è aprirà con un ricco aperitivo itinerante, durante il quale gli ospiti potranno degustare una sequenza di assaggi pensati per raccontare tecnica, creatività e materia prima. Tra le proposte la pizzetta fritta con vitello tonnato, capperi e scarola, la pepita al Parmigiano Reggiano, il celebre gelè all'acqua pazza con frutta e verdure di stagione, il ciliegia di foie gras, la banana con macadamia e uova di trota e una selezione di piccoli bocconi capaci di fondere tradizione e innovazione.

A tavola il percorso prosegue con piatti che rappresentano l'identità dei protagonisti della serata. Dai tajarin ai 33 tuorli con burrata affumicata e limone dell'Orangerie al celebre pacchero alla Vittorio, autentica firma della famiglia Cerea, fino alla portata dedicata a triglia, pollo, panzanella e Bloody Mary. A chiudere la cena una ricca kermesse di dolci, pensata per salutare l'inizio della bella stagione.

L'evento rappresenta anche un'importante occasione di incontro tra grandi professionisti della cucina e il territorio. Le Due Matote continua infatti a confermarsi come una delle realtà più dinamiche dell'Alta Langa, capace di ospitare appuntamenti che uniscono turismo, accoglienza e alta gastronomia.

La terrazza panoramica dell'Orangerie, affacciata sulle colline patrimonio UNESCO, è sfondo naturale a una serata che sa raccontare il valore della convivialità attraverso il linguaggio universale del cibo. Un'esperienza che ha messo al centro la qualità delle materie prime, la cura dei dettagli e il dialogo tra tradizioni gastronomiche diverse ma accomunate dalla ricerca dell'eccellenza.

Con la "Festa d'inizio estate sotto le stelle", Bossolasco si conferma ancora una volta punto di riferimento per gli eventi enogastronomici di alto livello, capace di attrarre grandi nomi della cucina italiana e di valorizzare al tempo stesso le eccellenze del territorio langarolo.

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