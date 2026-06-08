Titolo: Rittana celebra “La bellezza per nuove visioni”: arte, musica e comunità il 13 giugno

Una giornata di festa dedicata all’arte, alla musica e alla condivisione. Sabato 13 giugno 2026, Rittana ospiterà l’iniziativa “La bellezza per nuove visioni”, un appuntamento che animerà il paese a partire dalle ore 11 con l’inaugurazione, presso il Centro Civico e Culturale, della mostra “Place of illusions” di Nicola Bolla.

La manifestazione proseguirà alle ore 13 in via XI Febbraio con un aperitivo e una polentata comunitaria, momenti pensati per coinvolgere residenti e visitatori in un clima di partecipazione e convivialità. Nel pomeriggio, alle ore 16, la Confraternita della Immacolata farà da cornice al concerto del Voxonus Quartet, che proporrà “Conversazioni a Parigi. Bruni, Cambini e il giovane Mozart”.

Per tutta la giornata sarà possibile visitare anche la mostra “Artisti dello studioerre negli anni ’70”, la collezione permanente di arte contemporanea “XXXX - venti per venti”, l’installazione interattiva “Piante di Poesie” di Ennio Bertrand, oltre alle opere collocate lungo le vie del paese.

L’organizzazione invita alla prenotazione per l’aperitivo e la polentata, offerti gratuitamente fino a esaurimento posti, telefonando al numero 349 599 6077 e registrandosi all’arrivo. In paese saranno inoltre attivi il bar Andata e Ritorno e il Bistr del Rio, a disposizione dei presenti durante l’intera giornata.