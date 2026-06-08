Il Kodokan Cuneo chiude la stagione tra Alba e Genova

Si è conclusa nel migliore dei modi la stagione sportiva del Kodokan Cuneo. Domenica 31 maggio, la società cuneese è stata chiamata a fare gli straordinari, schierando i propri atleti su due diversi fronti agonistici e raccogliendo, in entrambi i casi, risultati di spessore che premiano il lavoro di un intero anno.

A Vaccheria, frazione di Alba, è andato in scena il "Torneo d’Estate", che ha visto salire sul tatami due giovani judoka della categoria Ragazzi. Entrambi gli atleti hanno affrontato la competizione con grinta e determinazione, disputando tre incontri a testa. Francesco Battaglia ha messo a segno un percorso netto, vincendo tutti i match in programma e conquistando un buon primo posto. Positiva anche la prova del compagno di squadra Filip Crucianu che, con due vittorie e una sola sconfitta all'attivo, è salito sul secondo gradino del podio, completando un bellissimo quadro per la spedizione albese.

Contemporaneamente, a Genova, i riflettori erano puntati sul Pala Teknoship per il Memorial "Pippo Spagnolo", manifestazione di rilievo riservata alle classi Esordienti. Per il Kodokan Cuneo è scesa sul tatami Aurora Dell'Aquila, impegnata nella categoria Esordienti B. In un girone competitivo che contava cinque atlete, la judoka ha letteralmente dominato la scena: ha affrontato quattro incontri, vincendoli tutti con autorità e senza lasciare repliche alle avversarie, andando così a prendersi l'oro.

Questo weekend ha rappresentato l'ultimo appuntamento ufficiale della stagione agonistica. I risultati di Alba e Genova firmano una positiva conclusione e confermano la crescita di questi giovani atleti.