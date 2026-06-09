NUOTO ARTISTICO / Sommariva Perno protagonista ai Regionali: oro per Contato

Si è concluso domenica 7 giugno, al Palazzo del Nuoto di Torino, il Campionato Regionale FIN degli Obbligatori Esordienti A di nuoto artistico.
Ottimi risultati per le giovani agoniste di Sommariva Perno. Giorgia Contato, classe 2014, ha conquistato la medaglia d’oro con il punteggio di 60,2356, chiudendo la stagione con quattro podi: due ori e due bronzi.
Si sono inoltre qualificate al Campionato Italiano Estivo, in programma al Foro Italico di Roma dal 23 al 26 luglio, anche Sofia Bertolusso, Celeste Chiusano, Anna De Angelis, Beatrice Stroppiana e Ayaka Tabiani. La squadra porterà in gara il nuovo esercizio combinato a tema “streghe”.
Da sottolineare anche il debutto nel settore agonistico di Maddalena Tibaldi, entrata in squadra in questa stagione e protagonista di un percorso affrontato con grande determinazione.
Un risultato che premia il talento delle atlete e il lavoro svolto con le allenatrici Alessia Reinero e Ilaria Celli.
Le Esordienti A presenteranno le routine preparate durante la stagione venerdì 12 giugno alle 21, nella piscina di Sommariva Perno, insieme alle compagne della categoria Ragazze e al settore Propaganda. La manifestazione sarà aperta al pubblico con ingresso libero.