A Busca tornano le Giornate dell'Abitare di Andirivieni Cohousing

L’occasione è unica ma soprattutto davvero importante: sabato 13 e domenica 14 giugno Andirivieni Cohousing ospita a Busca le Giornate dell'Abitare, quinto appuntamento del tour del progetto Linea 91 - Diritti all'abitare, dedicato al tema della casa e del diritto ad abitare.



Un progetto che nasce da un percorso di ricerca, formazione e confronto con il territorio, al fine promuovere nuove riflessioni e soluzioni sul disagio abitativo.



L’evento si aprirà sabato alle ore 19.30 con un picnic condiviso, seguito dalla proiezione del film Here. La domenica sarà invece dedicata a Open Co-House, con visite agli spazi del cohousing, uno swap party per lo scambio di vestiti e workshop dedicati ai temi della casa e dell'abitare.



Linea 91 è promosso da Andirivieni Cohousing con il sostegno della Fondazione CRC e del CSV di Cuneo, in collaborazione con Università di Torino, Makala - Ultima Voce, Consorzio Monviso Solidale, Caritas Saluzzo e Consorzio Socio Assistenziale del

Cuneese.



L'evento è gratuito e si svolgerà a Busca, in viale Padre Angelico da None 4. Per informazioni è possibile contattare il 347 5936402 (Maurizio).