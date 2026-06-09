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Attualità | 09 giugno 2026, 14:49

A Busca tornano le Giornate dell'Abitare di Andirivieni Cohousing

Appuntamento sabato 13 e domenica 14 giugno, per due giornate importanti nell’ambito progetto Linea 91 - Diritti all'abitare

A Busca tornano le Giornate dell'Abitare di Andirivieni Cohousing

L’occasione è unica ma soprattutto davvero importante: sabato 13 e domenica 14 giugno Andirivieni Cohousing ospita a Busca le Giornate dell'Abitare, quinto appuntamento del tour del progetto Linea 91 - Diritti all'abitare, dedicato al tema della casa e del diritto ad abitare.

Un progetto che nasce da un percorso di ricerca, formazione e confronto con il territorio, al fine promuovere nuove riflessioni e soluzioni sul disagio abitativo.

L’evento si aprirà sabato alle ore 19.30 con un picnic condiviso, seguito dalla proiezione del film Here. La domenica sarà invece dedicata a Open Co-House, con visite agli spazi del cohousing, uno swap party per lo scambio di vestiti e workshop dedicati ai temi della casa e dell'abitare.

Linea 91 è promosso da Andirivieni Cohousing con il sostegno della Fondazione CRC e del CSV di Cuneo, in collaborazione con Università di Torino, Makala - Ultima Voce, Consorzio Monviso Solidale, Caritas Saluzzo e Consorzio Socio Assistenziale del
Cuneese.

L'evento è gratuito e si svolgerà a Busca, in viale Padre Angelico da None 4. Per informazioni è possibile contattare il 347 5936402 (Maurizio).

Beatrice Condorelli

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