A Fossano è caccia agli ultimi biglietti per il “Palio 2026”

È cominciato ufficialmente il conto alla rovescia per il “Palio dei Borghi 2026” di Fossano e, come da tradizione, è aperta la caccia agli ultimi biglietti disponibili nella Città degli Acaja.

Lunghe code si erano già formate, sin dalle prime ore del mattino di sabato scorso 6 giugno, di fronte al Castello. Tutti in fila per garantirsi i biglietti delle due serate.

A disposizione ancora poco meno di 200 biglietti, acquistabili in piazza Castello durante le prove dei cavalli di giovedì sera e poi durante i “Giochi dei Giovani” al venerdì sera, sino ad esaurimento posti.

Si invitano quindi tutti coloro che vorranno accaparrarsi gli ultimi tagliandi disponibili a munirsi dei ticket dalla Pro loco in netto anticipo per evitare di assistere all’evento fuori dall’arena.

I COSTI DEI BIGLIETTI PER IL “PALIO 2026”

Intero per la “Giostra de l'Oca” di sabato 13 giugno: 24 euro (ridotto, per gli over 65 e i bambini, 10 euro)

Biglietto per i “Giochi dei Popolani” di venerdì 12 giugno: 3 euro.

Giovedì 11, invece, l’ingresso all’arena sarà gratuito, sempre sino ad esaurimento posti.

Per i sostenitori dei vari Borghi interessati, sarà anche riservata la possibilità di accaparrarsi uno dei 140 biglietti (per ogni Borgo) messi a disposizione dai vari Comitati. Buona fortuna a tutti!



