A Garessio lo sport abbraccia la sostenibilità: avviati i cantieri per gli impianti sportivi di piazza d'Armi e del "Barberis"

Il Comune di Garessio investe sullo sport e sulle politiche giovanili attraverso due importanti interventi avviati nelle ultime settimane, destinati a migliorare le strutture del paese e a creare nuove opportunità di aggregazione.

Il primo cantiere riguarda l'area di piazza d'Armi, da anni punto di riferimento per l'attività all'aperto. I lavori di riqualificazione procedono spediti e prevedono l'installazione di un nuovo campetto da calcio a cinque in erba sintetica, il restyling del campo da beach volley, nuove protezioni, un sistema di illuminazione rinnovato e un impianto di videosorveglianza per garantire la massima sicurezza.

La centralità di questo spazio è confermata dal calendario degli eventi. Il 27 giugno si terrà il primo torneo di calcio e beach volley organizzato da "Garessio è Sport", appuntamento che ha già registrato il tutto esaurito.

Il giorno successivo, il 28 giugno, sarà la volta del "Palio è Sport", organizzato dal Palio delle Borgate in collaborazione con "Garessio è Sport" e Surfskate Valley, con competizioni di calcio, beach volley, bocce e dello storico "ciliu".

Accanto a questo intervento, è partito questa settimana un secondo progetto presso il campo sportivo comunale "E. Barberis". I lavori, finanziati grazie al contributo della Fondazione Crc e del Comune di Garessio, puntano su innovazione e sostenibilità attraverso la realizzazione di un sistema di irrigazione automatizzato. Il piano prevede la creazione di una riserva idrica da 70mila litri alimentata dal recupero dell'acqua piovana e da un canale adiacente. L'acqua sarà distribuita mediante un impianto interrato dotato di sensori e centraline meteo.

A completare l'opera saranno mirate operazioni agronomiche, l'installazione di un impianto fotovoltaico da 10 kW e l'impiego di due robot per il taglio dell'erba, rendendo il sistema autosufficiente e a impatto zero. L'iniziativa prevede anche una campagna di educazione ambientale rivolta alla cittadinanza con pannelli informativi presso gli impianti per promuovere il risparmio idrico.

Gli obiettivi green sono concreti: un risparmio annuo di oltre due milioni di litri di acqua potabile, la riduzione delle ore di manutenzione e l'abbattimento dei consumi energetici e delle emissioni. L'innovazione del progetto ha attirato l'attenzione del quotidiano sportivo nazionale "Tuttosport", che ha dedicato all'iniziativa garessina un articolo con approfondimenti e interviste. Con queste opere l'amministrazione si conferma al passo con i tempi, unendo lo sviluppo della comunità alla tutela del territorio.