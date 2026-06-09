"Abbiamo vissuto una giornata memorabile": i ringraziamenti del sindaco di Saluzzo Franco Demaria dopo il Giro d'Italia Women

Riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo vissuto una giornata memorabile.



Saluzzo è entrata nelle case di tantissime persone grazie alle immagini trasmesse in mondovisione e rilanciate sui social, mostrando il volto più bello della nostra città.



Abbiamo accolto le atlete del Giro d'Italia Women 2026, le squadre, gli addetti ai lavori e migliaia di tifosi e appassionati, offrendo loro una città pulita, ordinata, vestita di rosa, accogliente e pronta a vivere un grande evento.



L'ultima tappa del Giro d'Italia Women 2026 ha rappresentato un appuntamento sportivo di altissimo livello e una straordinaria occasione di promozione turistica per Saluzzo e per le Terre del Monviso. Le soddisfazioni che abbiamo ricevuto sono state enormi e, per certi aspetti, superiori alle aspettative.



Se tutto questo è stato possibile, il merito è dell'intera comunità saluzzese, che ancora una volta ha saputo fare squadra e mostrare il proprio senso di appartenenza.



Un ringraziamento sincero va al personale del Comune di Saluzzo che, con impegno, competenza e grande disponibilità, spesso ben oltre i consueti orari di servizio, ha lavorato per settimane affinché ogni aspetto organizzativo si svolgesse in modo impeccabile e in piena sicurezza. Non posso non citare, in modo particolare, tutto l’Ufficio Tecnico con il dirigente Flavio Tallone.



Un grazie speciale va anche all'Ufficio Sport, all'assessore competente e a tutti gli amministratori coinvolti nell'organizzazione dell'evento, che con professionalità, passione e spirito di collaborazione hanno seguito ogni fase del percorso organizzativo, contribuendo in maniera determinante alla perfetta riuscita della manifestazione. Il loro lavoro, spesso svolto lontano dai riflettori, è stato fondamentale per trasformare un grande progetto in una straordinaria realtà.



Grazie ai tanti volontari che, con generosità e spirito di servizio, hanno garantito assistenza al pubblico, supporto agli organizzatori e vicinanza a chiunque ne avesse bisogno. La loro presenza discreta e fondamentale è stata uno degli elementi che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione.



Un ringraziamento particolare va a tutte le forze dell'ordine che hanno operato in piena sinergia per garantire sicurezza e ordine pubblico. Un pensiero speciale ai nostri agenti della Polizia locale e al comandante Fulvio Senestro, che hanno messo a disposizione professionalità, esperienza e dedizione, svolgendo un lavoro prezioso che merita il riconoscimento e la gratitudine di tutta la città.



Desidero, inoltre, esprimere la mia riconoscenza alla Fondazione Amleto Bertoni, al presidente Carlo Allemano, alla vicepresidente Chiara Canavese, al Consiglio di amministrazione, al direttore Alberto Dellacroce e a tutto il personale, che con competenza, capacità organizzativa e passione hanno contribuito in maniera determinante al successo dell'evento.



Un sentito grazie va ai saluzzesi: ai cittadini, ai commercianti, alle associazioni e alle famiglie che hanno partecipato con entusiasmo, decorando la città, accogliendo i visitatori e vivendo questa giornata con gioia, compostezza e senso civico.



Un grazie ai sindaci e alle Amministrazioni delle Terre del Monviso, agli enti e agli sponsor che hanno condiviso con entusiasmo il progetto e ci hanno sostenuto fin dai primi giorni.



Un ringraziamento particolare va alla Regione Piemonte e alla Camera di Commercio che hanno creduto nel progetto e sostenuto questo importante appuntamento sportivo, riconoscendone il valore promozionale per Saluzzo e per l'intero territorio del Monviso. Il loro sostegno testimonia l'attenzione verso iniziative capaci di valorizzare il territorio, lo sport e le sue eccellenze.



Infine, un grazie speciale a “EPT – Eventi Persone e Territorio” per la professionalità, la collaborazione e l'impegno dimostrati in tutte le fasi organizzative dell'evento. La qualità del lavoro svolto, la capacità di coordinamento e l'attenzione ai dettagli hanno contribuito in modo determinante alla riuscita di una manifestazione di tale rilevanza.



Il Giro d'Italia Women 2026 ci lascia immagini bellissime, emozioni che resteranno nel tempo e la conferma che, quando Saluzzo lavora unita, sa essere protagonista e sa esprimere il meglio di sé.



Grazie a tutti. Questa bellissima pagina di sport, di comunità e di orgoglio territoriale porta la firma di un'intera città e di un grande territorio che, insieme, hanno saputo accogliere, collaborare e mostrare al mondo il volto migliore di Saluzzo e delle Terre del Monviso.

Il Sindaco

Franco Demaria