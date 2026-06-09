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Attualità | 09 giugno 2026, 15:54

Acceglio, rinnovata la Pro Loco: nominato il nuovo Consiglio direttivo

Concluso il mandato del precedente CdA, l’associazione punta su nuove energie e maggiore coinvolgimento della comunità

Il presidente Piergiuseppe Cherasco

Il presidente Piergiuseppe Cherasco

Si apre una nuova fase per l’Associazione Turistica Pro Loco Acceglio. Il Consiglio di Amministrazione uscente ha infatti concluso il proprio mandato per cessazione dei termini statutari e per l’impossibilità, da parte dei componenti, di garantire un impegno continuativo adeguato alle esigenze dell’associazione e del territorio.

Un passaggio che segna la chiusura di un ciclo importante per la vita della Pro Loco, durante il quale i consiglieri hanno contribuito in modo significativo alla promozione delle tradizioni locali, della cultura e delle iniziative sul territorio. A loro è stato rivolto un ringraziamento pubblico per il lavoro svolto, la dedizione e il tempo messo a disposizione della comunità.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato eletto nel corso dell’assemblea dei soci tenutasi il 23 maggio 2026 e si è già insediato con l’obiettivo di rilanciare l’attività associativa attraverso progetti concreti, energie rinnovate e un maggiore coinvolgimento della cittadinanza.

Il direttivo risulta così composto: presidente Piergiuseppe Cherasco, vicepresidente Cristina Martini, segretario Raffaele Pepe e tesoriere Valentina Beltrando.

L’associazione ha inoltre rivolto un invito aperto alla popolazione – residenti, villeggianti e a quanti desiderino mettersi in gioco – a partecipare attivamente alla vita della Pro Loco. Il nuovo direttivo si è dichiarato disponibile ad accogliere nuove risorse, ma anche proposte, suggerimenti e osservazioni, purché costruttive, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra associazione e territorio.

L’auspicio è quello di una partecipazione condivisa alle prossime iniziative, per continuare a valorizzare il patrimonio culturale e turistico di Acceglio.

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