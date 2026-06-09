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Attualità | 09 giugno 2026, 15:40

Apprezzamento per gli screening gratuiti nel “Villaggio del cuore” al Giro d’Italia Women

Domenica 7 giugno a Saluzzo in piazza Cavour si sono alternati medici, cardiologi e infermieri. Forte e chiaro il messaggio della prevenzione lanciato

Saluzzo, il gruppo di professionisti sanitari impegnati al Villaggio del cuore in occasione del Giro d'Italia Women 2026

Saluzzo, il gruppo di professionisti sanitari impegnati al Villaggio del cuore in occasione del Giro d'Italia Women 2026

Binomio sport e salute, un messaggio sempre vincente.

Soprattutto in occasione di grandi eventi sportivi come è stato domenica 7 giugno a Saluzzo la partenza e l’arrivo della finale del Giro d'Italia Women, che ha portato in città migliaia di appassionati e tifosi. 

Sotto gli occhi di tanti, in piazza Cavour, nel village della tappa, si è animato  “Villaggio del Cuore”, organizzato da  Cuore in Mente APS, associazione impegnata nella prevenzione e nella cura delle malattie neuro-cardiovascolari, in collaborazione con l’Officina delle Idee, la Fondazione Ospedale SSF e la Croce Verde.

Nel corso della giornata si sono alternati medici, cardiologi e infermieri per una serie di screening gratuiti finalizzati alla prevenzione delle malattie neuro-cardiovascolari, controlli gratuiti di: pressione arteriosa; glicemia; valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare; ecodoppler carotideo; ecocardiogramma fast nei casi selezionati.  

Una cinquantina le prestazioni effettuate,  tra screening, counseling, ecg, insieme ad una dimostrazione di primo intervento in caso di arresto cardiaco Bls-d, scambi di informazioni utili alla per la prevenzione delle malattie cardio e la prevenzione dei tumori del colon-retto.

L’iniziativa ha voluto  sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie cardiovascolari, contribuendo alla diffusione di corretti stili di vita e alla tutela della salute.

VB

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