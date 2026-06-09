Apprezzamento per gli screening gratuiti nel “Villaggio del cuore” al Giro d’Italia Women

Binomio sport e salute, un messaggio sempre vincente.

Soprattutto in occasione di grandi eventi sportivi come è stato domenica 7 giugno a Saluzzo la partenza e l’arrivo della finale del Giro d'Italia Women, che ha portato in città migliaia di appassionati e tifosi.

Sotto gli occhi di tanti, in piazza Cavour, nel village della tappa, si è animato “Villaggio del Cuore”, organizzato da Cuore in Mente APS, associazione impegnata nella prevenzione e nella cura delle malattie neuro-cardiovascolari, in collaborazione con l’Officina delle Idee, la Fondazione Ospedale SSF e la Croce Verde.

Nel corso della giornata si sono alternati medici, cardiologi e infermieri per una serie di screening gratuiti finalizzati alla prevenzione delle malattie neuro-cardiovascolari, controlli gratuiti di: pressione arteriosa; glicemia; valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare; ecodoppler carotideo; ecocardiogramma fast nei casi selezionati.

Una cinquantina le prestazioni effettuate, tra screening, counseling, ecg, insieme ad una dimostrazione di primo intervento in caso di arresto cardiaco Bls-d, scambi di informazioni utili alla per la prevenzione delle malattie cardio e la prevenzione dei tumori del colon-retto.

L’iniziativa ha voluto sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie cardiovascolari, contribuendo alla diffusione di corretti stili di vita e alla tutela della salute.