Beinette, la Costituzione della Repubblica omaggio civile ai diciottenni del paese

Il 4 giugno nella Sala Olivetti a Beinette si è tenuta la cerimonia di consegna delle Costituzioni ai nuovi maggiorenni, che hanno ricevuto il benvenuto pubblico della comunità.

Il sindaco Lorenzo Busciglio li ha ricevuti per consegnare loro il testo, omaggiato dall'ente provinciale. Nel suo intervento il sindaco ha voluto particolarmente sottolineare il tema del lavoro e della sua importanza nell’autodeterminazione dell’individuo. È intervenuto anche il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, che ha concentrato il suo intervento sul diritto alla salute.

La consigliera Marta Dutto si è concentrata sui fatti storici, ricordando il risultato del referendum del 1946 tra Monarchia e Repubblica e la promulgazione della Costituzione.

Infine l’assessora Emmanuela Boggero ha letto un testo tratto dal discorso che la Consulta provinciale studentesca ha tenuto lo scorso 2 giugno a Cuneo, monito di speranza affinché i giovani partecipino e comprendano la vita politica.

La chiusura degli interventi ha visto la presenza di Nadia Lucchino, presidente dell’Avis Beinette, la quale è intervenuta sull'importanza del dono, e di Flavio Bertone, presidente dell’Associazione AttivaMente, che ha rimarcato l’importanza dell’attenzione per la cultura.