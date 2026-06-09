Bra, alla Scuola dell’Infanzia Chiara Lubich continua il progetto di sostenibilità ambientale

Imparare a ridurre lo spreco alimentare fin da bambini. È uno degli obiettivi di Slow Food Bra per insegnare ai più piccoli la salvaguardia delle risorse del pianeta e la lotta alla fame nel mondo, attraverso comportamenti sostenibili.

E così, i piccoli allievi della Scuola dell’infanzia “Chiara Lubich” della frazione Bandito di Bra sono stati coinvolti in un progetto di sostenibilità ambientale, che prosegue a gonfie vele, come spiegano gli organizzatori: «Giovedì 4 giugno c'è stato un bel momento di festa per l'inaugurazione del pannello fotovoltaico, che prosegue il progetto della Cisterna della raccolta dell'acqua piovana, già iniziato nel 2023, in collaborazione con il Cnos-Fap di Bra, corso di termoidraulica».

All’appello tutte le realtà locali che hanno collaborato alla realizzazione del progetto ed elencate puntualmente dai responsabili scolastici: «C’erano presidente e direttivo di Slow Food Bra, che ha donato il pannello solare, oltre ad alcuni rappresentanti dell'ASL CN2, Tesi, CRC, Servizio Civico di Bra, il cuoco Antonio, il Direttore dell'Istituto dei Salesiani, i bambini della classe 1ª della Scuola Primaria di Bandito e alcuni ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado, Dalla Chiesa, tutti appartenenti, con i piccoli alunni della Scuola dell’infanzia, all'istituto Alpi - Strada di Bra».

Ciliegina sulla torta la presenza del sindaco di Bra, Gianni Fogliato che ha presieduto all'inaugurazione seguita dal taglio del nastro, con grande gioia di tutto l’ambiente, perché, spiegano ancora i docenti: «È sempre vicino alla scuola e alle relative attività proposte».

Della serie: poche chiacchiere e tanta azione: «È stato un ottimo esempio di collaborazione tra le istituzioni del territorio e la scuola, rappresentata in verticale, con le diverse età, una scuola aperta che collabora con le agenzie educative presenti nella realtà locale con l’unico obiettivo della salvaguardia e del rispetto del nostro pianeta. A partire dal nostro territorio con lo scopo di ridurre lo spreco e favorire il concetto promosso da Slow Food di un cibo sano e pulito».

Ma non è finita: «Tale progetto ha inoltre vinto il primo premio del Concorso Regionale sulla Sostenibilità ambientale, indetto dall'Istituto Comprensivo di Diano d'Alba “Il bosco di Nonno Valentino”».

Insomma, tutti promossi a pieni voti da Slow Food, nell’ambito del progetto legato all’educazione alimentare e ambientale.