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Attualità | 09 giugno 2026, 08:23

Dal Senegal all’Italia, a Piasco un incontro sui lavoratori migranti stagionali

Giovedì 11 giugno alla sala polivalente “dott. Serra” la presentazione del videoracconto di Marco Buttino sulle esperienze di accoglienza nel Saluzzese

Dal Senegal all’Italia, a Piasco un incontro sui lavoratori migranti stagionali

A Piasco si terrà giovedì 11 giugno alle ore 20.45, nella sala polivalente “dott. Serra”, l’incontro pubblico dal titolo “Dal Senegal all’Italia… e poi? Conosciamo i lavoratori migranti stagionali”. L’appuntamento proporrà la presentazione del videoracconto di Marco Buttino, autore di “Vite provvisorie”, dedicato alle esperienze di accoglienza nel Saluzzese e alle storie di Makala e Dambe So.

L’iniziativa offrirà un approfondimento su un tema di grande attualità sociale, legato ai percorsi dei lavoratori migranti stagionali e alle dinamiche dell’inclusione nel territorio. Attraverso immagini e testimonianze, il pubblico sarà accompagnato in una riflessione sulle condizioni di lavoro, sulle opportunità di integrazione e sulle reti di solidarietà attive nell’area saluzzese.

L’evento, a ingresso libero, è promosso con il patrocinio del Comune di Piasco e in collaborazione con l’associazione Spazio Vitale ODV. Una serata pensata per dare voce a storie spesso poco raccontate, mettendo al centro persone, esperienze e relazioni costruite tra Senegal e Italia.

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