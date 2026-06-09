Dal Senegal all’Italia, a Piasco un incontro sui lavoratori migranti stagionali

A Piasco si terrà giovedì 11 giugno alle ore 20.45, nella sala polivalente “dott. Serra”, l’incontro pubblico dal titolo “Dal Senegal all’Italia… e poi? Conosciamo i lavoratori migranti stagionali”. L’appuntamento proporrà la presentazione del videoracconto di Marco Buttino, autore di “Vite provvisorie”, dedicato alle esperienze di accoglienza nel Saluzzese e alle storie di Makala e Dambe So.

L’iniziativa offrirà un approfondimento su un tema di grande attualità sociale, legato ai percorsi dei lavoratori migranti stagionali e alle dinamiche dell’inclusione nel territorio. Attraverso immagini e testimonianze, il pubblico sarà accompagnato in una riflessione sulle condizioni di lavoro, sulle opportunità di integrazione e sulle reti di solidarietà attive nell’area saluzzese.

L’evento, a ingresso libero, è promosso con il patrocinio del Comune di Piasco e in collaborazione con l’associazione Spazio Vitale ODV. Una serata pensata per dare voce a storie spesso poco raccontate, mettendo al centro persone, esperienze e relazioni costruite tra Senegal e Italia.