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Attualità | 09 giugno 2026, 16:46

Don Andrea Adamo nuovo parroco del Cuore Immacolato di Maria di Cuneo

Il sacerdote subentrerà dal 1° settembre a don Carlo Occelli e a don Flavio Luciano. La Diocesi comunica anche la conclusione della fase istruttoria del procedimento penale amministrativo ecclesiastico a carico di "don Ocio"

La parrocchia del Cuore Immacolato di Maria a Cuneo

La parrocchia del Cuore Immacolato di Maria a Cuneo

Nuova guida per la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria di Cuneo. Come riportato sul sito della Diocesi di Cuneo-Fossano, il vescovo ha nominato parroco don Andrea Adamo.

Il sacerdote continuerà l’insegnamento presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fossano e presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, sezione di Torino. Nel periodo estivo proseguirà inoltre il proprio incarico di responsabile della casa di spiritualità all’Alpe di Papa Giovanni.

Don Adamo subentrerà a don Carlo Occelli, che ha concluso il proprio mandato novennale, e a don Flavio Luciano, amministratore parrocchiale della comunità dall’ottobre 2025 e in carica fino al prossimo 31 agosto.

Nella stessa comunicazione la Diocesi informa inoltre che, per don Carlo Occelli, già parroco della parrocchia, “si è conclusa la fase istruttoria del processo penale amministrativo ecclesiastico e si è in attesa del decreto conclusivo di tale procedimento”.

Occelli era stato al centro nei mesi scorsi di una vicenda giudiziaria per la quale la Curia aveva annunciato l’avvio di un procedimento canonico

Le disposizioni entreranno in vigore dal 1° settembre 2026.

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Redazione

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