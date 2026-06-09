Elva cerca il nuovo gestore del rifugio “La Sousto dal Col“ e dell'area camper a Colle delle Cavalline

Prosegue il cammino del progetto “Alavetz! Agachand l’avenir de Elva”, nel piccolo comune della Valle Maira. È stato pubblicato il bando per l’affidamento della gestione del rifugio “La Sousto dal Col”, nonché dell’adiacente area sosta camper, in località Colle delle Cavalline.

“L’immobile è stato interessato da importanti lavori di ristrutturazione - precisa il sindaco di Elva Claudio Arneodo -, che sono in fase di completamento, finanziati proprio dal PNRR. Per accelerare i tempi, stiamo già cercando un gestore, affinché l’attività venga avviata al più presto”.

Chi si aggiudicherà il bando dovrà occuparsi della gestione delle strutture ricettive e dei vari servizi di accoglienza, come la somministrazione di alimenti e bevande, quindi con bar e ristorazione, offrire la possibilità ai visitatori di fruire del servizio di pernottamento e prima colazione, oppure di mezza pensione, nonché di pensione completa.

Inoltre è importante che il rifugio, con l’adiacente area sosta camper, diventi un luogo informativo di carattere turistico, rendendo la struttura un punto di promozione dell’attività escursionistica, di ricreazione e di conoscenza dell’ambiente naturale e delle sue risorse, della storia e della cultura del territorio.

Ai gestori viene anche richiesta l’organizzazione e la promozione di iniziative in ambito escursionistico, cicloturistico e di educazione ambientale.

Il rifugio “La Sousto dal Col“ dovrà quindi diventare uno dei centri più importanti per la valorizzazione e la promozione territoriale non solo di Elva ma di tutte le vallate vicine.

“Il rifugio e l’area sosta camper - ricorda Arneodo - sono raggiungibili tutto l’anno attraverso la strada provinciale asfaltata, aperta al traffico, che può essere percorsa con veicoli motorizzati e anche mezzi di trasporto collettivo come navette o autobus. Inoltre dispone di un ampio parcheggio”.

Per quanto riguarda l’accoglienza, il rifugio - costruito su due piani - ha un quindicina di posti letti e una trentina di posti da dedicare al servizio bar - ristorante, con un accogliente e panoramico terrazzo. L’area di sosta per i camper conta quattro piazzole dotate ognuna di quadro elettrico per allaccio.

“Il gestore - prosegue il sindaco - deve garantire l’apertura continuativa del rifugio e dell’area sosta camper dal 15 maggio al 15 ottobre, nonché l’apertura del rifugio almeno nei fine settimana e nei giorni festivi dal 16 ottobre al 14 maggio. Si tratta di un periodo dell’anno molto importante dal punto di vista turistico per il nostro territorio. Credo - conclude - che il bando sia molto interessante per chi ama stare a contatto con il pubblico, avere un lavoro immerso nella natura e avere anche l’opportunità di organizzare momenti di sport e di socializzazione. Mi aspetto che ci siamo anche molti giovani interessati a questo bando che offre non solo una possibilità di lavoro ma anche l’opportunità di vivere una bella esperienza”.

Il render del rifugio

QUI IL BANDO https://www.comune.elva.cn.it/Dettaglionews?IDNews=398493