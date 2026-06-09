Grande partecipazione al “Villaggio del Cuore” in occasione del Giro d’Italia Women a Saluzzo

Domenica 7 giugno, a Saluzzo, sotto l’ala di Piazza Cavour, in occasione del passaggio del Giro d’Italia Women, l’associazione Cuore in Mente APS, impegnata nella promozione della prevenzione e della cura delle malattie neuro-cardiovascolari, in collaborazione con l’associazione Officine delle Idee, la Fondazione dell’Ospedale di Saluzzo, la Croce Verde e la Protezione Civile, ha allestito il “Villaggio del Cuore”, uno spazio dedicato all’informazione e alla prevenzione sanitaria.

Nel corso della giornata, medici, cardiologi, infermieri e volontari hanno fornito informazioni utili sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche, effettuando gratuitamente numerosi controlli e screening sanitari. In particolare, sono stati eseguiti: rilevazione della pressione arteriosa; misurazione della glicemia; valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare; screening con ecodoppler carotideo; screening con ecocardiogramma.

Le due infermiere. Gastaldo Stefania e Pagliuzzi Silvia dell’Ospedale Civile di Saluzzo hanno effettuato circa 100 rilevazioni di pressione arteriosa e glicemia, mentre i medici presenti: la dott.sa Federica Curro' Dossi, la dott.sa Marta Pasquero, il dott Michele De Benedictis, il dott. Baldassarre Doronzo, il dott. Luciano Solavagione ed il dott. Luciano Zardo hanno eseguito: 60 valutazioni dei fattori di rischio cardiovascolare; 60 screening con ecodoppler carotideo; 50 screening con ecocardiogramma.

L’elevata partecipazione della cittadinanza conferma quanto sia importante promuovere iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sul territorio, offrendo occasioni concrete per monitorare il proprio stato di salute e ricevere informazioni qualificate.

I Presidenti delle associazioni coinvolte desiderano esprimere un sincero e sentito ringraziamento all’Ospedale Civile di Saluzzo alla Cardiologia dell’Ospedale S.S. Annunziata di Savigliano e a tutti coloro che, con il proprio lavoro, la propria professionalità e la propria presenza, hanno contribuito alla piena riuscita dell’evento, rendendo possibile una giornata di grande valore sociale e sanitario per la comunità.