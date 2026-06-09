La Corale Due Torri Monica Tarditi di San Michele Mondovì protagonista a “Cantate Adriatica”

La Corale Due Torri Monica Tarditi di San Michele Mondovì ha partecipato nei giorni scorsi alla 21ª edizione del Festival Corale Internazionale "Cantate Adriatica", manifestazione che ha riunito formazioni provenienti da diverse regioni italiane e dall'estero, tra Riccione e la Repubblica di San Marino.

Il coro monregalese, diretto da Sara Bosio, è stato protagonista sia del concerto ospitato venerdì 5 giugno nella chiesa Mater Admirabilis di Riccione, insieme al Chor Pro Musica di Graz e al Coro Filarmonico Le Voci Liriche di Misano Adriatico, sia del concerto conclusivo di sabato 6 giugno al Teatro Concordia di San Marino, accanto al Coro CAI Cesena, ai Bologna S.O.W.L. Singers, ancora al Chor Pro Musica di Graz e al Coro Polifonico Gallo Incanto di Pesaro-Urbino.

Per la Corale Due Torri si è trattato di un'esperienza particolarmente significativa, vissuta all'insegna della musica, dell'amicizia e dello scambio culturale. Oltre alla soddisfazione artistica, i coristi hanno avuto l'opportunità di conoscere nuove realtà corali, condividere momenti di convivialità e portare il nome della corale in un contesto internazionale. Creando legami autentici tra persone e comunità diverse, accomunate dalla stessa passione per la musica.

Questi i prossimi appuntamenti sul territorio con la Corale Due Torri-Monica Tarditi: domenica 5 luglio alle 15 concerto a Chiusa Pesio; domenica 2 agosto a Fontane (Frabosa Soprana), concerto e messa in ricordo di don Leopoldo Trentin; martedì 4 agosto concerto alle 20.30 a Viola.