La Fondazione Piero Fraire presenta a Verduno il docufilm dedicato a Piero Fraire

La Fondazione Piero Fraire di Bra annuncia la presentazione pubblica del docufilm dedicato a Piero Fraire, figura di primo piano della vita politica, amministrativa e culturale del territorio braidese e cuneese. L’evento si terrà venerdì 19 giugno nella suggestiva cornice del parco del Real Castello di Verduno e offrirà al pubblico un’occasione di approfondimento sulla sua eredità civile e sullo sviluppo economico e sociale del territorio.

La produzione, voluta dalla Fondazione Piero Fraire, ripercorre non solo il profilo del politico e dell’amministratore comunale, ma anche il contesto storico in cui si è sviluppata una parte significativa dell’imprenditoria braidese. Attraverso racconti, interviste e documenti, il film restituisce il ritratto di una stagione di trasformazioni, partecipazione e visione strategica per il futuro del territorio.

Il docu-film, realizzato da Stuffilm di Bra con la regia di Fabio Mancari e Stefano Scarafia, documenta anche il ruolo svolto da Piero Fraire alla guida dell’ex Cassa di Risparmio di Bra, incarico attraverso il quale contribuì alla promozione di importanti iniziative editoriali e al sostegno dell’imprenditoria locale. Il racconto si intreccia con le testimonianze di protagonisti di quella stagione politica e amministrativa e mette in luce scelte decisive per la crescita del Cuneese, tra cui la realizzazione del nuovo ospedale, lo sviluppo dell’Università di Scienze Gastronomiche e la valorizzazione dei prodotti locali attraverso il movimento Slow Food.

La visione del film accompagna lo spettatore in anni complessi ma straordinariamente vitali, segnati da una forte partecipazione alla vita pubblica e da un intenso fermento culturale. Un patrimonio di esperienze che oggi torna a parlare alle nuove generazioni come esempio di responsabilità, impegno e attenzione al bene comune.

Accanto alla dimensione istituzionale e amministrativa, il docu-film richiama anche gli stimoli culturali e letterari che Piero Fraire ha sostenuto nel corso della sua attività, riaffermando il valore della cultura come strumento di crescita collettiva e di dialogo tra generazioni.

A questo proposito, il Sindaco di Bra, Gianni Fogliato, ha dichiarato:

«Questo docufilm offre un'importante occasione di analisi storica e documentale su una stagione fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio. L'operato di Piero Fraire testimonia come l'azione amministrativa e il sostegno ai progetti culturali e letterari debbano considerarsi fattori complementari per la crescita civile della comunità. Preservare questa memoria è un atto di responsabilità istituzionale, utile a consolidare il legame sociale e a trasmettere alle nuove generazioni i valori della partecipazione pubblica e dell'impegno a favore del bene comune».

Carla Ravera, presidente della Fondazione precisa: «Per noi della fondazione, la realizzazione di questo documentario è un punto di partenza, ma anche di arrivo. Oltre a essere soddisfatti del lavoro svolto ci tenevano ad inquadrare a fianco della figura di Piero, una documentazione sociale e storica dell’ambiente braidese e del cuneese in generale nel dopoguerra. Sono sicura che il prodotto filmico sarà apprezzato per i suoi contenuti dagli amici vecchi e nuovi di Piero Fraire».

La serata si articolerà in due momenti distinti. Alle 19 è in programma una cena a sostegno delle attività istituzionali e dei progetti della Fondazione Piero Fraire, promossa nell’ambito delle proprie finalità statutarie.

Alle 21.30 si terranno il convegno e la proiezione in anteprima del docufilm dedicato a Piero Fraire. L’ingresso alla proiezione è libero. Per ragioni organizzative, la Fondazione invita a confermare la presenza indicando il numero di posti da riservare per la cena e la proiezione scrivendo alla mail info@pierofraire.com o scrivendo al numero WhatsApp 371-52.10.632.



