Nuovo volto per la piazzetta della chiesa parrocchiale: pietra e acciottolato nel cuore storico di Costigliole Saluzzo

A Costigliole Saluzzo stanno procedendo i lavori di riqualificazione della piazzetta situata di fronte alla chiesa parrocchiale, nel cuore del centro storico del paese.

L'area, collocata appena sotto il “Castlòt”, uno dei tre castelli che caratterizzano la collina costigliolese, sta assumendo un nuovo volto grazie a un intervento che punta a valorizzarne l'aspetto senza modificarne la funzione.

La piazzetta, finora interamente asfaltata e utilizzata come parcheggio, continuerà infatti a svolgere questo ruolo, ma sarà arricchita da elementi in pietra e da tratti in acciottolato secondo la tradizionale "calatà" piemontese.

Un restyling pensato per armonizzarsi con il contesto storico e architettonico circostante, rendendo più accogliente e suggestivo uno degli scorci più caratteristici del paese.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle esigenze del Presepe Vivente, manifestazione che richiama numerosi visitatori. Alcune soluzioni progettuali sono state condivise con gli organizzatori dell'evento per preservarne l'ambientazione e, se possibile, migliorarne ulteriormente l'impatto scenografico.

L'intervento rientra tra le opere pubbliche finanziate attraverso il Bando Borghi, percorso avviato e seguito dalla precedente amministrazione guidata dal sindaco Fabrizio Nasi (rieletto primo cittadino) e da Nicola Carrino, già vicesindaco, ora assessore al bilancio e patrimonio.

La zona interessata dai lavori rappresenta uno dei punti più significativi dal punto di vista storico e turistico di Costigliole Saluzzo. Un luogo molto apprezzato anche per servizi fotografici e matrimoni, grazie alla sua posizione panoramica e al fascino del borgo antico. Con la riqualificazione in corso, la piazzetta si candida a diventare uno spazio ancora più valorizzato e attrattivo per residenti e visitatori.