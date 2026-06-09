Oasi della Salute, a Cuneo oltre 160 cittadini sottoposti a screening

Successo a Cuneo in occasione dell’evento Oasi della Salute. Nel corso dell’iniziativa sono stati sottoposti a screening oltre 160 cittadini, con esami ematochimici, strumentali, colloqui…); pazienti in cui sono state ravvisate problematiche cliniche son ostati rivisti in ospedale.

“Questi risultati sono stati possibili grazie al grande contributo del personale infermieristico e medico della nostra Azienda (hanno partecipato all'evento 3 Direttori di struttura complessa, 7 cardiologi, 5 infermieri, dietologi, studenti in infermieristica), che ha dedicato una domenica a tale iniziativa”, commenta il direttore della struttura complessa Cardiologia del S. Croce e Carle.

L’iniziativa rientra a pieno titolo nel percorso virtuoso delle buone pratiche messe a punto dall’Azienda Ospedaliera.