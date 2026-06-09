Piasco, porte aperte alla Cooperativa “Il Ramo” con il progetto “Evviva”

Domenica 14 giugno 2026, dalle ore 9 alle 17, presso il Laboratorio di confezionamento della Cooperativa “Il Ramo” a Piasco (via Giolitti 39), porte aperte per la presentazione di “Evviva, la frutta con l’anima”, il progetto di lavoro inclusivo che vede protagonisti lavoratori “fragili” nella produzione di frutta disidratata a freddo, raccolta secondo la stagionalità a km 0.

Diverse le iniziative in programma tra dimostrazioni, degustazioni, passeggiate tra i frutteti e musica. In particolare, alle 11, è previsto un momento di presentazione per entrare nel cuore di un progetto che trasforma la frutta in un’opportunità di lavoro, crescita e inclusione. L’evento è ad ingresso libero e gratuito, senza necessità di prenotazione. Per maggiori informazioni visitare le pagine Facebook e Instagram di “Evviva, la frutta con l’anima“.

“Il progetto ‘Evviva’ nasce dall’idea che ogni persona abbia un valore da esprimere e una storia da raccontare – spiegano i responsabili del progetto della Cooperativa “Il Ramo” -. Per questo abbiamo scelto di mettere al centro non solo la qualità della frutta disidratata a freddo, ma anche le persone che la realizzano ogni giorno. Abbiamo dato ai frutti i nomi di chi lavora al progetto: Nina la Mela, Isa la Pera, Daniela la Fragola, Gege il Kiwi e così via gli altri protagonisti. Una scelta simbolica, ma profondamente autentica, perché dietro ogni confezione ci sono volti, caratteri, competenze e percorsi di crescita. ‘Evviva’ è frutta, certo, ma è soprattutto una comunità che trasforma il lavoro in opportunità e le differenze in una ricchezza condivisa”.

La frutta “Evviva” è viva perché ha un’anima: invisibile e intangibile, proprio come l’acqua che è stata eliminata attraverso il processo di disidratazione a freddo sotto i 40°C, temperatura studiata per rispettare la natura del frutto e preservarne il più possibile le proprietà organolettiche e i nutrienti originali. Ha perso l’acqua ma ha mantenuto l’anima, che c’è anche se non si vede.

Durante la giornata sarà possibile assistere a visite guidate e dimostrazioni del processo di lavorazione della frutta “Evviva” fino al prodotto finito, che sarà possibile degustare insieme ad altri prodotti della Cooperativa “Il Ramo” per scoprire i sapori, le storie e i valori che si celano dietro.

Tra le attività in programma ci saranno anche le passeggiate tra i produttori, previste con partenza alle 9.30 e alle 15.30 dal laboratorio di Piasco. Una navetta accompagnerà i partecipanti fino al Casolare e ai frutteti dove nasce parte della frutta utilizzata per il progetto. L’esperienza permetterà di scoprire la filiera di “Evviva” e la sua dimensione circolare: dai luoghi di coltivazione della frutta fino al riutilizzo degli scarti, destinati all’alimentazione degli animali. Dopo la visita al Casolare, è prevista una passeggiata di circa un’ora di rientro al laboratorio di confezionamento de Il Ramo, tra i filari della frutta di “Evviva”.

Ad animare il pomeriggio ci sarà la musica dal vivo dei ragazzi della band della Cooperativa “Il Ramo”. Spazio anche al divertimento con la tradizionale “Pesca della Fortuna”, iniziativa benefica pensata per sostenere le attività della Cooperativa.

Per chi desidererà trascorrere l’intera giornata all’aria aperta sarà disponibile un’area picnic attrezzata, utilizzabile in autonomia per una pausa di ristoro immersa nel verde.