Rifreddo, al via il cinema all’aperto con “Filmentali x Teste fiorite”

Prenderà il via venerdì 12 giugno alle ore 21 al Rifreddo Landscape Lab il nuovo ciclo di proiezioni all’aperto “Filmentali x Teste fiorite”, rassegna cinematografica gratuita rivolta a bambini, famiglie e comunità. L’iniziativa è promossa da Giovani di Turno ETS in collaborazione con MagicBus.

Ad inaugurare il programma sarà “Il Robot Selvaggio”, film d’animazione che accompagnerà il pubblico in una storia di crescita, inclusione e rapporto con la natura, aprendo un calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere spettatori di tutte le età.

Il progetto nasce con l’obiettivo di portare il cinema fuori dalle sale tradizionali, trasformando alcuni luoghi significativi di Rifreddo in spazi di incontro, cultura e condivisione. Le proiezioni avranno infatti carattere itinerante, offrendo l’occasione di riscoprire il territorio attraverso il linguaggio universale del cinema.

Dopo la serata inaugurale, la rassegna proseguirà con “Mulan” presso la chiesa di San Nicolao, “WALL·E” al monastero cistercense Santa Maria della Stella e “Inside Out 2” nel giardino della scuola primaria. Ogni film è stato selezionato per affrontare temi educativi e attuali, dal coraggio di essere sé stessi alla cura dell’ambiente, fino alla scoperta delle emozioni.

L’iniziativa rappresenta la prosecuzione del progetto “Teste fiorite – la cultura dei piccoli”, che nei mesi scorsi ha coinvolto numerose famiglie con attività culturali dedicate all’infanzia.

“Crediamo che il cinema possa essere uno straordinario strumento di incontro e riflessione condivisa – spiegano i promotori –. Portarlo nei luoghi del territorio significa creare nuove occasioni per stare insieme e valorizzare spazi della comunità, offrendo esperienze accessibili a tutti”.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione richiesta tramite i canali ufficiali di Giovani di Turno ETS, dove sono disponibili anche tutte le informazioni sull’iniziativa.