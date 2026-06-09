Shiatsu, giornata internazionale al Parco Fluviale Gesso e Stura di Cuneo

Domenica 14 giugno si celebra anche a Cuneo la Giornata internazionale dello Shiatsu, con un’iniziativa aperta al pubblico nella cornice del Parco Fluviale Gesso e Stura. Per l’occasione, gli operatori della scuola Gis-Shiatsu di Gisella Bongiovanni offriranno trattamenti gratuiti, con l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza a questa disciplina e promuovere il benessere psicofisico.
Lo Shiatsu, pratica di origine giapponese, si fonda su principi quali osservazione, ascolto e rispetto della persona, proponendosi come esperienza accessibile a tutte le età. L’iniziativa si rivolge infatti a un pubblico ampio, dai più piccoli agli adulti, favorendo un momento di condivisione e cura di sé.
Per partecipare è richiesta la prenotazione, effettuabile tramite il link https://prenotazioneisd2026.eventbrite.it/ oppure attraverso il QR code dedicato.
Gli organizzatori consigliano di presentarsi con abbigliamento comodo, muniti di tappetino, piccolo asciugamano e calzini.