 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 09 giugno 2026, 11:01

Terme di Vinadio, lavori in ritardo ma resta l'obiettivo apertura nel 2027

Tra difficoltà nel reperimento forniture e in attesa dei professionisti per gli impianti procede la riqualificazione della struttura. Per la parte ricettiva ci vorrà ancora un anno in più per essere ultimata. Presentata anche la candidatura per il rinnovo della concessione termale

Terme di Vinadio, lavori in ritardo ma resta l'obiettivo apertura nel 2027

I lavori alle Terme di Vinadio procedono a rilento tra difficoltà nel reperimento delle materie prime e forniture, nonché dei professionisti che dovranno occuparsi degli impianti. Ripresi l'autunno scorso dopo un'interruzione dal 2018, allo stato attuale sono in fase di finitura le opere murarie interne, poi si passerà all'impiantistica.

Il progetto presentato dai proprietari della struttura, Terme di Vinadio srl in capo alle famiglie Marengo e Cordero, prevede due parti, una termale e di benessere e l'altra ricettiva con l'hotel. 

L'obiettivo principale è terminare i lavori e aprire la prima parte dedicata all'area termale (piscine, cure termali, bar e ristorante) entro dicembre 2027.

La ristrutturazione delle camere dell'albergo potrebbe richiedere un anno in più rispetto alla parte termale, una volta finito conterà 50 suite e un ristorante. Tuttavia, il progetto prevede il completamento dell'intera struttura per garantirne l'autonomia.

Nel frattempo a fine aprile si è proceduto a presentare la candidatura degli attuali proprietari alla nuova concessione, che seconda la nuova legge regionale in materia non è più permanente, ma prevede una scadenza con possibilità di rinnovo dietro apposita richiesta.

Il rinnovo prevede la pubblicazione sull'albo pretorio per un mese, aprendo teoricamente alla partecipazione di altri soggetti.

In conclusione, nonostante i ritardi sulla tabella di marcia e le incertezze del mercato, l'impegno resta quello di rendere operativa la parte termale per la fine del 2027.

Sara Aschero

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium