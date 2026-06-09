W il Giro Rosa: con palloncini, bandierine e pon pon fatti a mano il Tapparelli di Saluzzo ha salutato le atlete in gara

In occasione del passaggio della prestigiosa carovana rosa sul territorio saluzzese, la 9ª tappa Saluzzo-Saluzzo, finale del Giro d'Italia Women 2026, la storica struttura del Tapparelli in via Cuneo si è letteralmente trasformata… con palloncini, bandierine e pon pon fatti a mano.

"Abbiamo voluto far sentire la nostra vicinanza alle atlete - sottolineano dalla Residenza - dimostrando come lo sport, sappia essere, prima di tutto, un incredibile veicolo di unione, festa e vitalità a tutte le età. Eventi come il Giro d’Italia diventano l’occasione perfetta per stimolare la manualità dei residenti, accendere la scintilla della condivisione e, non da ultimo, regalare momenti di pura felicità. Il giro d’Italia passa e va, ma l’energia, l’amore e lo spirito di squadra dimostrati dal personale del Tapparelli restano il traguardo più bello e la vittoria più importante. Grazie di cuore a tutti".