Ad Alba due incidenti con ciclisti in 48 ore: ferita una turista svizzera, coinvolta anche una undicenne

Due episodi nel giro di quarantotto ore riportano l’attenzione sulla sicurezza stradale ad Alba e sulla convivenza tra automobilisti e ciclisti, in un periodo dell’anno in cui la presenza di biciclette sulle strade di Langhe e Roero è destinata ad aumentare sensibilmente.

Il primo incidente si è verificato sabato 6 giugno all’incrocio tra via Dario Scaglione e via Teodoro Bubbio. Coinvolta una bambina di 11 anni che, dopo l’urto con un’autovettura, ha riportato soltanto lievi escoriazioni senza conseguenze di rilievo.

Più serie le conseguenze del secondo episodio, avvenuto lunedì 8 giugno in corso Barolo. Una turista svizzera di 57 anni, in sella alla propria bicicletta, è rimasta coinvolta in una collisione con un furgone. La donna ha riportato alcune fratture con una prognosi di circa trenta giorni.

Sulla dinamica dell'accaduto sono ancora in corso gli accertamenti della Polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione, il contatto sarebbe avvenuto durante una manovra di sorpasso contestuale a una svolta, ma le responsabilità sono ancora al vaglio degli agenti.

Per il vicecomandante della Polizia municipale Paolo Tosco, i due episodi rappresentano anche un'occasione per riflettere sul crescente utilizzo della bicicletta nel territorio albese.

“Andiamo verso la bella stagione e dobbiamo evolvere verso una coesistenza dei due linguaggi, quello del ciclista e quello dell’automobilista. Da qui a ottobre registriamo ogni anno un aumento della presenza di biciclette sulle strade e cresce inevitabilmente anche il rischio di incidenti”, osserva.

Un fenomeno che riguarda sempre più spesso anche i visitatori stranieri che scelgono le colline patrimonio UNESCO per le proprie vacanze.

“Molti arrivano da Paesi dove la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto è molto radicata e dove il rispetto reciproco tra utenti della strada è diverso. Per questo è importante lavorare sempre di più sulla condivisione degli spazi e sull’attenzione reciproca”, aggiunge Tosco.

Con l'avvicinarsi dell'estate e della stagione del cicloturismo, l'invito della Polizia locale resta quello alla massima prudenza da parte di tutti gli utenti della strada, affinché la crescente presenza di biciclette sul territorio possa convivere in sicurezza con il traffico veicolare.