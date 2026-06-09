 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 09 giugno 2026, 07:24

Auto fuori strada sull’A6 tra Fossano e Marene: vettura ribaltata in un campo

Tre persone soccorse dal 118 dopo l’incidente avvenuto alle 6.20 in direzione Torino. Sul posto anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza

Auto fuori strada sull’A6 tra Fossano e Marene: vettura ribaltata in un campo

Incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 9 giugno, sull’autostrada A6 Torino-Savona. Intorno alle 6.20, al chilometro 36 in direzione Torino, nel tratto compreso tra Fossano e Marene, un’autovettura è uscita di strada per cause in corso di accertamento, terminando la propria corsa ribaltata in un campo adiacente alla carreggiata.

A bordo del veicolo si trovavano tre persone, che sono riuscite a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha preso in carico gli occupanti del mezzo. Le loro condizioni non destano preoccupazione e nessuno avrebbe riportato ferite gravi.

Presenti anche i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente. Le cause dell’uscita di strada sono al vaglio delle autorità competenti.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium