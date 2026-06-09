Cade nei boschi e si ferisce mentre raccoglie con funghi con il marito a Valloriate

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese

Nella giornata odierna i tecnici del Soccorso Alpino della squadra di Cuneo sono intervenuti congiuntamente ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cuneo per recuperare una cercatrice di funghi nei boschi del Comune di Valloriate in Valle Stura, a monte dell'abitato.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 13.30 dal marito, che ha assistito alla caduta della donna, presumibilmente ferita con una sospetta frattura a un arto inferiore.

I tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto il luogo dell'accaduto accompagnati dalla figlia che nel frattempo aveva raggiunto i genitori e immobilizzato l'arto per poi trasportare l'infortunata a valle con la barella portantina presso il centro abitato di Valloriate, dove è stato preso in carico dal personale sanitario dell'ambulanza. Di qui è stata trasportata all'ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 15.