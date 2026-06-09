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Cronaca | 09 giugno 2026, 11:25

Cuneo, incendio auto nel parcheggio dell'Ipercoop

Vigili del fuoco in azione questa mattina sul lato del ponte dell’Est-Ovest. Danni limitati al solo mezzo interessato

Cuneo, incendio auto nel parcheggio dell'Ipercoop

Incendio auto alle 10.14 di questa mattina martedì 9 giugno a Cuneo, nel parcheggio dell'Ipercoop sul lato del ponte dell'Est-Ovest.



Sul posto stanno concludendo le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco della prima squadra di Cuneo con l'ausilio dell'autobotte e l'aps.

Presenti anche le forze dell'ordine per i primi rilievi del caso e assicurarsi sia preservata la sicurezza pubblica.



Grazie al tempestivo intervento è stato possibile circoscrivere i danni causati dall'incendio alla sola auto interessata, senza averne coinvolte altre nelle vicinanze. Resta, però, nell'aria un forte odore acre.

Redazione

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