Cuneo, incendio auto nel parcheggio dell'Ipercoop

Incendio auto alle 10.14 di questa mattina martedì 9 giugno a Cuneo, nel parcheggio dell'Ipercoop sul lato del ponte dell'Est-Ovest.





Sul posto stanno concludendo le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco della prima squadra di Cuneo con l'ausilio dell'autobotte e l'aps.



Presenti anche le forze dell'ordine per i primi rilievi del caso e assicurarsi sia preservata la sicurezza pubblica.





Grazie al tempestivo intervento è stato possibile circoscrivere i danni causati dall'incendio alla sola auto interessata, senza averne coinvolte altre nelle vicinanze. Resta, però, nell'aria un forte odore acre.