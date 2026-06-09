Disperso nell’Alto Imperiese, in corso le ricerche: impegnati anche i Vigili del Fuoco di Cuneo

Proseguono senza sosta le ricerche di una persona dispersa nel territorio del comune di Pigna, nell’Alto Imperiese. Si tratta di Marcello Tamburrini, 80 anni, residente in paese, allontanatosi nella mattinata di lunedì 8 giugno senza fare ritorno a casa. A lanciare l’allarme sono stati i familiari.

Le operazioni di ricerca, andate avanti per tutta la notte senza esito, vedono impegnati i Vigili del Fuoco di Ventimiglia e Cuneo, affiancati dalla Protezione civile, dalle squadre di soccorso e dalle autorità competenti, con il coordinamento sul posto anche del sindaco Roberto Trutalli.

Per supportare le attività, nella serata di ieri è stata attivata anche una squadra Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco di Cuneo. Dal comando provinciale sono partiti un autista e un operatore specializzato, incaricati di utilizzare droni nelle operazioni di perlustrazione, particolarmente utili nelle aree impervie o difficili da raggiungere.

Le ricerche si concentrano sia nel centro abitato sia nelle zone circostanti. L’uomo, affetto da Alzheimer, potrebbe trovarsi in difficoltà: chiunque lo avvistasse è invitato a contattare tempestivamente il numero unico di emergenza 112.