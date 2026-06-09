Incendio di sterpaglie a Pocapaglia, fiamme vicino a un’abitazione: scatta l’allarme

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi in via Sant’Ignazio, a Pocapaglia, nel tratto compreso tra il capoluogo e la frazione Macellai.

L’allarme è stato dato intorno alle 14 da una residente della zona, che ha segnalato l’avvicinarsi delle fiamme alla propria abitazione. Il rogo, alimentato dalla vegetazione secca presente nell’area, si è progressivamente esteso interessando una porzione più ampia di terreno.

La centrale operativa ha disposto l’invio di due squadre dei vigili del fuoco, per un totale di quattro mezzi, dai distaccamenti di Alba e Bra. I pompieri sono al lavoro per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio.

Non risultano persone coinvolte. Le attività di bonifica sono in corso per eliminare eventuali focolai residui.