Ubriaca alla guida, provocò incidente: reato estinto per commerciante braidese

Non doversi procedere per sopravvenuta estinzione del reato.

E’ la formula con la quale il giudice del Tribunale di Asti Alessandro Cossu ha archiviato il procedimento a carico di una commerciante braidese.

Il 10 giugno 2024 la donna provocò un incidente stradale mentre guidava in stato di ebbrezza alcolica. Ad accertarne le condizioni era stato l’alcol test cui la donna venne sottoposta dopo il sinistro da parte della Polizia Locale di Bra.

L’esame consentì di stabilire che la donna si era messa alla guida della propria Mercedes con un tasso alcolemico pari a 2,53 grammi per litro di sangue, cinque volte il limite massimo prescritto dal Codice della Strada.

La difesa della donna, rappresentata dall’avvocato albese Roberto Ponzio, aveva chiesto per lei l’accesso all’istituto della messa alla prova. Richiesta che venne accolta dal giudice e che portò la donna a effettuare sei mesi di attività di volontariato presso la cooperativa agricola "La pepita" di Bra. L’esito positivo di tale prova ha portato il giudice a dichiarare l’estinzione del reato, passaggio arrivato con un’udienza tenuta nei giorni scorsi.