Chiusa di Pesio, infortunio in un allevamento: trentenne soccorso dal 118

AGGIORNAMENTO DELLE 17.10. Sembrerebbero meno gravi di quanto inizialmente temuto le condizioni dell’uomo ferito in frazione Combe a Chiusa di Pesio.

Secondo quanto si apprende, il trentenne sarebbe un collaboratore dell’azienda agricola.

Circa la dinamica dell’accaduto, ancora in fase di verifica, sembra che l’uomo sia stato spinto a terra dall’animale, e non incornato come inizialmente comunicato dai soccorritori. A seguito della spinta, sarebbe caduto a terra battendo la testa e avrebbe perso conoscenza per alcuni istanti.

All’arrivo dei soccorsi, il 30enne si era però già ripreso. Soccorso, non sarebbe in pericolo di vita.

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È in corso un intervento di soccorso nella frazione Combe di Chiusa Pesio, dove un uomo di circa 30 anni è stato incornato da un toro all’interno di un’azienda agricola.

Secondo le prime informazioni, l’incidente si è verificato durante l’attività lavorativa nell’azienda. Immediatamente è stato lanciato l’allarme ai soccorsi.

Sul posto stanno operando l’elicottero del 118 proveniente da Torino e un’équipe medicalizzata giunta da Cuneo, impegnati nelle operazioni di assistenza e valutazione delle condizioni del ferito.

Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulla dinamica dell’accaduto né sul quadro clinico dell’uomo. Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.