Tanti auguri a Eldita Cambiano: la mamma della presidente dell'Atl del Cuneese Gabriella Giordano ha compiuto 104 anni

Compleanno speciale, lunedì 8 giugno, per Elda Cambiano, mamma della presidente dell'Atl del Cuneese Gabriella Giordano.

Eldita, come tutti la chiamano da sempre, ha spento 104 candeline ed ha festeggiato a Cuneo, circondata dall'affetto dei suoi cari.

Classe 1922, è nata in Argentina e si è trasferita ancora bambina in Italia, dove ha vissuto per tutta la vita, tra Saluzzo e Cuneo. Nell'immediato dopoguerra ha lavorato come impiegata al comune di Saluzzo, per poi dedicarsi all'attività di casalinga dopo essersi sposata.

Ancora in buona salute, si è goduta gli auguri, la torta ed i regali durante i due giorni di festeggiamenti in famiglia.

(Nella foto Elda Cambiano con la figlia Gabriella)

Dalla redazione di targatocn.it e lavocedialba.it tanti auguri per questo eccezionale traguardo.