Cinque consigli fondamentali per proteggere la tua casa mentre sei via quest'estate

Per assicurarti una vacanza senza stress, Lucio Zannoni, Product Marketing Manager di Yale, azienda leader nella sicurezza smart per la casa, condivide alcuni consigli da esperto su come proteggere la casa mentre sei via.

Creare l'illusione che la casa sia occupata

Far sembrare che la casa sia occupata è uno dei migliori deterrenti contro i ladri. “L'uso di timer per accendere e spegnere le luci, in particolare controllando separatamente le diverse stanze, replica le normali attività quotidiane e trasmette l'idea che qualcuno sia in casa”, spiega Lucio Zannoni. L'installazione di dispositivi di sicurezza visibili, come i Kit Allarme Smart Yale o la Telecamera Smart da Esterni può scoraggiare ulteriormente i potenziali intrusi prima ancora che si avvicinino.

Chiedi aiuto a un amico o a un vicino di fiducia

La posta accumulata e le piante incustodite sono chiari segnali della tua assenza. Lucio Zannoni consiglia di chiedere a una persona di fiducia di passare a controllare regolarmente. “I tuoi famigliari o amici non solo si occupano della tua proprietà, ma fanno anche sembrare la casa abitata. Parcheggiare l’auto nel tuo vialetto aggiunge un ulteriore elemento di credibilità”. Ricorda però di evitare di nascondere le chiavi in posti ovvi. È meglio consegnare le chiavi di persona a qualcuno o utilizzare serrature intelligenti come lo Smart Lock Linus® L2 Yale, che consentono di controllare l’accesso da remoto ed eliminano il rischio di smarrimento o furto delle chiavi.

Proteggi i tuoi oggetti di valore

Gli oggetti di valore in bella vista possono tentare anche il ladro più cauto. Lucio Zannoni: “Conserva gioielli e dispositivi elettronici in una cassaforte, ove possibile. Come minimo, nascondi gli oggetti costosi come televisori e computer portatili dietro le tende o in fondo alle stanze”. Prima di partire, controlla due volte che tutte le porte e le finestre, specialmente quelle ai piani superiori, siano chiuse a chiave per impedire un facile accesso.

Fate attenzione ai social media

Condividere foto delle vacanze in tempo reale può involontariamente attirare l'attenzione dei ladri sul fatto che la casa è vuota. Lucio Zannoni consiglia: “Ritardate la pubblicazione delle foto delle vacanze fino al vostro ritorno a casa per mantenere riservata la tua assenza e al sicuro i tuoi oggetti di valore”.

Scegliete le soluzioni di sicurezza smart

A chi desidera una maggiore tranquillità, consigliamo di investire nella sicurezza domestica smart. “Gli allarmi smart ti avvisano se ci sono finestre aperte prima che tu esca di casa”, spiega Lucio Zannoni. “Le telecamere smart trasmettono immagini in diretta, permettendoti di monitorare la tua casa da remoto e ricevere avvisi immediati”. Aggiungere una serratura smart come lo Smart Lock Linus® L2 Yale permette di concedere l'accesso in tutta sicurezza ad amici o vicini senza bisogno di chiavi fisiche, aumentando la flessibilità senza compromettere la sicurezza.

Mettendo in pratica questi consigli e investendo in dispositivi di sicurezza domestica intelligenti, i proprietari di casa possono proteggere efficacemente la propria abitazione. Come riassume Lucio Zannoni: “Un po' di prevenzione e soluzioni di sicurezza moderne permettono di goderti l'estate senza preoccupazioni, perché la tranquillità è la migliore compagna di viaggio”.











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