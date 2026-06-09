Associazione Affiliata Acli "Astrofili Bisalta APS", festeggiati i 20 anni di attività

Una bella festa per un anniversario importante quella realizzata dall’Associazione Astrofili Bisalta aps, da sempre affiliata alle Acli di Cuneo, che nel tardo pomeriggio di sabato 6 giugno ha celebrato la ricorrenza dei primi 20 di attività e di osservazioni astronomiche, presso la sede del Parco Naturale del Marguareis, a Chiusa Pesio.

Il presidente Paolo Demaria, che guida il sodalizio dal 2024, nel suo intervento, ha ricordato l’impegno dell’associazione nell’incentivare la pratica e la divulgazione dell’astronomia amatoriale, per mezzo di serate in cui i partecipanti trovano soddisfazione con osservazioni di immagini captate da telescopi professionali, sotto la guida di esperti astrofili. Inoltre ha citato i numerosi incontri organizzati con le scuole e il pubblico.

Ai soci (ad oggi 53, provenienti da ogni parte della Granda) tutti molto impegnati sul “campo” per osservare il cielo, sono stati espressi i più sinceri ringraziamenti, in particolare al socio fondatore e primo presidente, Pietro Castellino in carica per due mandati e ad Alberto Andreis che gli è succeduto.

Un grazie sincero è stato rivolto poi al Comune di Chiusa Pesio, presente con il sindaco dott. Claudio Baudino, il quale ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione verso l’associazione che arricchisce tutti, coinvolgendo anche i giovani; inoltre sono stati ringraziati i dirigenti del Parco Marguareis per la disponibilità dei locali messi a disposizione.

Nell’occasione, il consigliere di presidenza delle Acli provinciali Cuneesi, Giovanni Zavattero, a nome del presidente Elio Lingua e di tutta l’associazione, ha ringraziato il Circolo, si è complimentato per la grande opera svolta in questi 20 anni e ha consegnato una targa commemorativa, alla presenza del prof. Gherardo Oreggia, consigliere provinciale Acli e referente dell’Osservatorio astronomico della Specola del Liceo Scientifico e Classico “Pellico-Peano” di Cuneo, di cui è stato insegnante e collaboratore del dirigente.

Hanno partecipato all’incontro delegazioni dal Piemonte e dell’Osservatorio di Pino torinese con cui il Circolo collabora per campi invernali e campi estivi e alcuni progetti contro l’inquinamento luminoso del territorio.

Dopo un momento conviviale, la serata è proseguita con un incontro con il giornalista scientifico Antonio Lo Campo sul tema del settore aereospaziale e delle ultime missioni spaziali.

L’associazione è a disposizione di scuole, associazioni, pro loco ecc. per incontri e serate di approfondimento.

email: info@astrofilibisalta.it

sito internet https://www.astrofilibisalta.it/