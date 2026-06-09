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Eventi | 09 giugno 2026, 19:16

Bra, tempo di saggio al Polifunzionale G. Arpino con la scuola Musicando

Appuntamento al 12 giugno per applaudire le esibizioni al pianoforte di giovani talenti

Bra, tempo di saggio al Polifunzionale G. Arpino con la scuola Musicando

«Convincetevi di suonare bene e suonerete bene» (Fryderyk Chopin). Da Mozart a Bach, passando per Chopin e Beethoven, l’attività della musicista braidese si pone all’attenzione di giovani e giovanissimi, attraverso la scuola Musicando, punto di riferimento sotto la Zizzola per coloro che vogliono intraprendere o perfezionare lo studio del pianoforte.

Il programma prevede corsi proposti non solo per i grandi. Anche i più piccoli possono mettere le mani in pasta alle note sotto una guida attenta e paziente. Ne sarà prova il saggio di fine anno, in programma venerdì 12 giugno, alle 18.30, presso il Polifunzionale G. Arpino, un modo efficace e speciale per far conoscere al pubblico le abilità e le competenze acquisite nel corso dell’anno.

Ma i saggi non sono un punto di arrivo, come spiega la professoressa Enrica Boglioli, che dona ai ragazzi importanti motivi di crescita, non solo artistica: «La musica è disciplina e armonia, è una ricchezza che si ritroveranno nella vita».

In fondo, per aprire il cassetto dei sogni basta una chiave di violino.

Silvia Gullino

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