Cavallermaggiore, in scena "Raimbaut vida et cansos" nella chiesa di San Pietro

Venerdì 12 giugno, alle ore 21, la chiesa di San Pietro a Cavallermaggiore ospiterà "Raimbaut vida et cansos", concerto recitato di Matteo Zenatti dedicato alla figura del trovatore Raimbaut de Vaqueiras.

L’iniziativa è organizzata dal Centro di Turismo Escursionistico di Savigliano in collaborazione con i Comuni di Savigliano e Cavallermaggiore e si inserisce nel solco di un percorso culturale già avviato negli anni scorsi per valorizzare la figura del poeta provenzale.

"Molti saviglianesi e cavallermaggioresi – spiegano gli organizzatori – ricorderanno che nell’estate 2022 due eventi distinti nel mese di giugno ("Trovatore in transito" con concerto alla Pietà a Savigliano) e nel mese di ottobre ("Cammino di Raimbaut" da Cavallermaggiore ad Asti) avevano fatto conoscere attraverso la musica e il cammino la straordinaria vita di Raimbaut de Vaqueiras. Questi era un trovatore e cavaliere che, alla fine del XII secolo, dalla regione della Provenza raggiunse il Marchesato di Bonifacio I del Monferrato per rimanere alla sua corte. Il merito era stato del veronese Matteo Zenatti, tenore madrigalista e insegnante di canto antico con la collaborazione di Espacy Occitan di Dronero. Ora, dopo il cammino a piedi nel giugno 2022 con arpa e zaino sui passi percorsi da Raimbaut, Zenatti proporrà un concerto recitato rievocando parole e canzoni di un uomo straordinario, al contempo riservato e audace, umile e ribelle, che coniugò cavalleria, amore, musica, poesia".

Lo spettacolo avrà una durata di circa un’ora e sarà seguito da una degustazione di prodotti De.Co. saviglianesi, a cura del Circolo Amici della Sanità di Savigliano.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Per informazioni è possibile contattare il numero 340.9009991.