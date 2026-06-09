Le Vele Alassio: musica, stile e nightlife!

Un nuovo fine settimana all’insegna dell’intrattenimento attende il pubblico de Le Vele Alassio, da sempre punto di riferimento per chi desidera vivere le notti della Riviera tra musica, eleganza e divertimento.
Venerdì 12 giugno — ore 23:00 — FEELINGS
Ad aprire il weekend, venerdì dalle ore 23:00, sarà Feelings, il party dedicato alle sonorità Afro House e Indie Dance, due generi che hanno conquistato i migliori club e dancefloor internazionali. Un appuntamento pensato per chi ama ritmi coinvolgenti, contaminazioni elettroniche e atmosfere sofisticate. In consolle si esibirà Leo Gira, protagonista dei più esclusivi eventi di Cortina e non solo, affiancato dal DJ bulgaro Silver Ivanov e dal resident DJ Francis Key, per una notte caratterizzata da un sound ricercato e da un’energia travolgente.
Promozioni della serata:
- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora
dall'apertura dell'evento.
- Ticket d'ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.
Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Sabato 13 giugno — ore 23:00 — STYLHERTZ
Sabato sera, sempre dalle ore 23:00, sarà protagonista Stylhertz, l’evento che unisce sound contemporaneo, stile e atmosfere internazionali in una notte tutta da vivere. Con il claim “Where Music Meets Style”, Stylhertz rappresenta un punto d’incontro tra musica, tendenze e intrattenimento, dando vita a un’esperienza capace di coinvolgere un pubblico sempre più attento alle nuove sonorità e al lifestyle contemporaneo. In consolle si esibirà Judici, pronto a guidare il dancefloor per tutta la notte con una selezione musicale raffinata ed energica.
Promozioni della serata:
- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora
dall'apertura dell'evento.
- Ticket d'ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.
Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Simbolo delle notti estive della Riviera, Le Vele continua a distinguersi per la qualità della sua proposta, l’atmosfera esclusiva e una programmazione musicale sempre attenta alle tendenze del momento. L’estate entra nel vivo e il weekend de Le Vele Alassio è pronto ancora una volta a regalare due appuntamenti imperdibili, confermandosi tra i protagonisti della movida ligure.
Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.
È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.
Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!
Le Vele Alassio presents Feelings - Friday, 12th June 2026
Come to Feel the Rhythm!
Friday, 12th June 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
FEELINGS
Season Preview
Part 3
LINE UP
Leo Gira
Silver Ivanov
Francis Key
DETAILS
- Dress Code: Elegant & Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Elegante & Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-feelings-friday-12th-june-2026/233243/channel/le-vele
Le Vele Alassio presents Stylhertz - Saturday, 13th June 2026
Where music meets style!
Saturday, 13th June 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
STYLHERTZ
LINE UP
Judici
DETAILS
- Dress Code: Stylish
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Stylish
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-saturday-13th-june-2026/233790/channel/le-vele
Per saperne di più e per prenotare visita:
https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents
INFO & RESERVATIONS
+39 327 97 20 920
+39 328 28 28 721