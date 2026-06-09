MOTORI / Sabato 13 giugno a Valdieri arriva “Polvere e Gloria, Memorie e Protagonisti”

Una grande attesa accompagna la vigilia di “Polvere e Gloria, Memorie e Protagonisti”, giornata organizzata dalla Scuderia Veltro di Cuneo e che promette un parterre di ospiti e protagonisti di assoluto rilievo. Un’edizione che accoglierà le Fiat e le Alfa Romeo da gara, per dare luce ad un raduno statico con le vetture più prestigiose che hanno segnato gloriose sfide del passato all’interno delle Valli Cuneesi.

Una kermesse che riprende quanto iniziato lo scorso anno con il “Memorial Piero Carosso”, rinnovando l’appuntamento in una delle località più prestigiose per il rallysmo cuneese. Sarà infatti a Valdieri il cuore della manifestazione, con le centralissime Piazza San Martino e Piazza della Resistenza, a fare da cornice alle oltre trenta vetture che coloreranno il piccolo centro della Valle Gesso fin dalle prime ore della mattinata di sabato 13 giugno.

Parallelamente, alle ore 10, presso la storica sede dell’Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime, denominato altresì salone “Alberto Bianco”, avrà luogo l’incontro con alcuni tra i migliori protagonisti del mondo delle corse su strada del territorio. Un balzo nel passato, ricordando le gesta e gli aneddoti di chi ha vissuto i migliori anni motoristici di questo territorio. Tra i presenti, ci saranno ex piloti del calibro di Mauro Pregliasco, Oscar Barel, Pippo De Stefano, Dario Della Torre, Pier Felice Filippi, Piergiorgio Deila e molti altri ancora, i quali dialogheranno con una delle voci e penne più autentiche dell’automobilismo sportivo, ovvero quella del giornalista Luca Pazielli. Non sarà l’unico, in quanto si assocerà la voce di Luisella Mellino, conosciuta figura di Radio Piemonte Sound. La sala sarà aperta a tutti gli appassionati e curiosi che desidereranno partecipare ed ascoltare aneddoti e storie del tempo.

Un’occasione per vedere da vicino anche le numerose vetture a marchio Fiat ed Alfa Romeo, che stazioneranno al di fuori della sala, creando una piacevole atmosfera. Di notevole importanza sarà altresì il trasferimento dei partecipanti verso l’ora di pranzo presso il Santuario della Madonna del Colletto, dove vi sarà la benedizione, seguita dal pranzo organizzato e curato presso la tensostruttura dall’APS “Amici del Santuario della Madonna del Colletto”.

Una giornata ricca di appuntamenti, inserita altresì nel calendario nazionale ASI Cultura, che ha richiesto un grande impegno organizzativo, come racconta nel suo intervento il Presidente della Scuderia Veltro, Marco Maria Bruno: “Lo scorso anno siamo partiti con un’edizione zero, ricordando il compianto cronista Piero Carosso. In questa edizione, invece, abbiamo deciso di omaggiare un intero territorio che tanto ha saputo dare al mondo delle corse. Di qui il titolo Polvere e Gloria, Memorie e Protagonisti, che porterà a Valdieri, un importante numero di vetture e di protagonisti dei rally. Un doveroso ringraziamento va a tutto il direttivo ed in particolar modo a Livio Parracone per il profuso impegno dimostrato. Vi aspettiamo numerosi sabato a Valdieri”, concludono dal direttivo.

Il lungo fine settimana motoristico proseguirà poi con la giornata di domenica 14 giugno, con la consueta messa che “battezzerà” la stagione dinamica delle vetture d’epoca e delle “youngtimer”, non senza ricordare tutti i soci della Scuderia defunti ed in particolare Alessandro Dutto, fondatore e primo segretario della Veltro.