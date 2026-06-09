Rassegna Assaggi 2026,a Peveragno tre giorni di teatro e musica tra riflessione e leggerezza

A giugno continuano gli appuntamenti della Rassegna ASSAGGI 2026 - INCONTRO organizzata dalla Compagnia del Birùn APS. Venerdì 19 giugno lo spettacolo teatrale ILMONDODIFUORI della Compagnia ‘Gli Episodi’ di Boves porterà gli spettatori, grazie ad un linguaggio coinvolgente, divertente e profondo, su sentieri che spesso si preferisce tacere e non affrontare.

Ispirato al libro ‘Grande meraviglia’ di Viola Ardone, lo spettacolo è ambientato in un manicomio negli anni dell’approvazione della legge Basaglia e affronta il delicato tema della salute mentale attraverso le parole e l’esperienza della giovane protagonista internata prima della sua nascita con la madre. Sabato 20 giugno la lettura teatrale (NON) SONO SOLO CANZONETTE di Barbara Audisio con l’attrice Valentina Veratrini e Lorenzo Orlandini alla chitarra offrirà al pubblico un ironico e spassoso viaggio nelle canzoni più popolari della musica leggera italiana alla scoperta di impensati e molto ben nascosti pregiudizi di genere. Entrambi gli spettacoli saranno rappresentati nel Cortile Ambrosino alle 21.30.

Domenica 21 giugno dalle 18.30 merenda sinoira sulla collina di San Giorgio (viveri a discrezione dei partecipanti - accesso all'area a piedi) seguita dal concerto del CORO SENZA DIMORA di Torino coordinato da Orlando Manfredi e Tommaso Cerasuolo. Il coro è un coro sociale ispirato ai valori dell’accoglienza, dell’incontro e della cura di sé con particolare attenzione alla sfera di chi è senza fissa dimora.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.