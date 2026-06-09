A Saluzzo un dialogo aperto sull'intelligenza artificiale e l'impatto sull'uomo

L'Associazione Medici Cattolici Italiani (AMCI), sezione di Saluzzo-Savigliano, in collaborazione con la Diocesi e la Pastorale della Salute, invita la cittadinanza all'incontro pubblico e formativo "NOI UMANI E L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, Prendersi cura di sé e degli altri al tempo delle macchine intelligenti".

L'evento si terrà giovedì 11 giugno alle ore 20, 45, presso la Chiesa Maria Ausiliatrice di Saluzzo. L'ingresso è libero.

In un'epoca segnata da un'accelerazione tecnologica senza precedenti, in cui l'Intelligenza Artificiale entra sempre più profondamente nella vita quotidiana, nel lavoro e nelle relazioni, diventa urgente interrogarsi sul suo impatto sull'essere umano.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di aprire un momento di riflessione critica e consapevole, guidato da un approccio etico e antropologico. Tre i principali ambiti di approfondimento: il ruolo dell'Intelligenza Artificiale, l'analisi delle trasformazioni in atto e l'importanza di scelte consapevoli.

L'evento si propone come un'occasione di dialogo aperto, rivolta a tutti, per sviluppare uno sguardo più lucido e responsabile sul presente e sul futuro che stiamo costruendo.

Il tema, introdotto dall'Avvocato Michela Boero, vedrà come relatore Don Luca Peyron, professore, giurista ed esperto di intelligenza artificiale.

In relazione al tema sabato 6 giugno davanti alla Cattedrale di Saluzzo si è tenuta la presentazione “Le nuove tecnologie al servizio dell’uomo”, durante la quale sono stati illustrati alla cittadinanza i nuovi strumenti tecnologici dotati di intelligenza artificiale che supporteranno la Diocesi nei servizi di pulizia e manutenzione della Chiesa di San Giovanni.

Durante il suo discorso, il Vescovo Mons. Cristiano Bodo ha fatto riferimento alla Lettera Enciclica “Magnifica Humanitas” del Santo Padre Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, promulgata lo scorso 25 maggio.

Le parole del vescovo Bodo sull'Ai e sull'Enciclica "Magnifica Humanitas"

Queste parole pronunciate da Mons. Bodo. “Io avevo visto un altro cane, più piccolo, più cane, alzava anche le zampe … e salutava, ma quando alzava le zampe sulle cosce … le sentivi!.

Ringrazio ancora Eviso, l’ing. Gianfranco Sorasio e tutta l’equipe di ingegneri e professionisti, che portano così Saluzzo ad essere conosciuta anche a livello mondiale per le sueconoscenze e le sue scoperte. Potrei suggerire un nuovo nome - che potrebbe entrare nel dizionario dell’intelligenza artificiale - con cui chiamare l’intelligenza artificiale una forma di intelligenza, e non una forma di vita, perché la vita siamo solo noi. Anche per essere in linea con il Creatore, che ha creato la nostra intelligenza la quale ha portato questa altra intelligenza.

Ed è vero quello che è stato detto prima, “sono sempre le nostre mani”. Ci auguriamo che sia sempre così, perché tutto serve, ma l'uomo deve essere sempre al centro della Creazione”.