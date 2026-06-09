“Spettacoli di Corte”, un weekend tra musica e storia nei castelli sabaudi

Un duplice appuntamento con “Spettacoli di Corte” ha animato il weekend del 30 e 31 maggio. La rassegna, organizzata nell’ambito del progetto Interreg ALCOTRA n. 20119 “SavoiaExperience. Un circuito turistico e culturale nel cuore dell’Europa”, ha portato due concerti distinti in due beni di particolare pregio: il Castello della Manta, afferente al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, e il Castello Reale di Govone, che, come suggerisce il nome stesso, si trova in uno dei Comuni membri dall’Associazione Le Terre dei Savoia. Entrambi i partner italiani del progetto hanno potuto così ospitare l’ensemble vocale e strumentale Gli Invaghiti per una due giorni dedicata alla scoperta della storia di Casa Savoia.

Rispettivamente, il Castello della Manta ha ospitato il suo primo spettacolo del cartellone 2026, “F.E.R.T. – I Savoia si presentano sulla scena europea”, invece il Castello Reale di Govone ha fatto da sfondo alla terza performance dell’anno per “Applausi poetici”.

Dal Seicento all’Ottocento, dalla Francia al Piemonte, i personaggi sabaudi si sono raccontati al pubblico attraverso musiche e letture appositamente selezionate e sapientemente interpretate.

Lo spettacolo di Govone si è svolto in collaborazione con il Comune di Govone, Govone Residenza Sabauda ETS e il Centro di Promozione Culturale Govone e il Castello.

“Ospitare la rassegna “Spettacoli di Corte” nel Salone delle Feste del Castello Reale di Govone è stata un’occasione unica per rivivere le passioni e la storia di Casa Savoia nei luoghi che l'hanno vista protagonista. Il progetto transfrontaliera “SavoiaExperience” offre davvero un’opportunità straordinaria per fare rete tra le Residenze Reali, valorizzando un gioiello del Roero riconosciuto come patrimonio dell’umanità”. Questo il commento del sindaco di Govone, Giampiero Novara.

La kermesse “Spettacoli di Corte” proseguirà con il seguente calendario:

20 giugno ore 17.30 Abbazia di Hautecombe: Applausi poetici;

21 giugno ore 19 Chambéry, Castello dei Duchi di Savoia: Applausi poetici;

20 settembre ore 17.30 Castello della Manta: F.E.R.T. – I Savoia si presentano sulla scena europea.

Si ricorda che Le attività di progetto sono finanziate dal programma INTERREG VI-A FRANCIA-ITALIA ALCOTRA 2021-2027.