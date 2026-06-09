Ad Alba via libera al progetto da 400 mila euro per il centro sportivo di Borgo Piave

Prosegue l’iter per la riqualificazione del centro sportivo del Piave, in via Caduti del Lavoro, intervento finanziato dalla Regione Piemonte e cofinanziato dal Comune di Alba. A chiedere aggiornamenti in Consiglio comunale è stato il consigliere Massimo Reggio, che ha domandato quali opere siano state inserite nel progetto esecutivo e quali siano le tempistiche previste per l’avvio e la conclusione dei lavori.

A rispondere è stato l’assessore allo Sport Davide Tibaldi, che ha ricordato come la Giunta comunale del 28 maggio abbia approvato il progetto esecutivo dell’intervento per un importo complessivo di 400 mila euro, di cui 250 mila finanziati dalla Regione Piemonte e 150 mila stanziati dal Comune.

“Parliamo della riqualificazione e del recupero dell’impianto sportivo di via Caduti sul Lavoro. Gli interventi prevedono innanzitutto la realizzazione di un manto sintetico sul campo principale da calcio”, ha spiegato Tibaldi.

Il nuovo impianto consentirà di ricavare un campo regolamentare a sette, utilizzabile anche per attività a nove dedicate alle categorie giovanili.

Nel progetto rientrano inoltre il rifacimento dell’impianto di irrigazione, la sistemazione del campetto laterale con una nuova superficie multisport destinata a discipline come calcetto, basket, tennis e pickleball, oltre alla riqualificazione energetica dell’edificio che ospita gli spogliatoi.

Prevista anche la sistemazione delle aree esterne e degli spazi pertinenziali.

“Nelle prossime settimane verranno avviate le procedure di affidamento dei lavori. Il cronoprogramma prevede la conclusione dell’intervento nell’autunno del 2026 e al momento siamo in linea con le tempistiche previste”, ha aggiunto l’assessore.

Nella replica finale Reggio si è dichiarato soddisfatto delle informazioni ricevute, ricordando però una richiesta emersa durante gli incontri pubblici con il quartiere.

“Resta importante valutare anche l’inserimento di alcune giostrine per i più piccoli che frequentano il centro sportivo. Mi auguro che possano trovare spazio all’interno delle sistemazioni previste per le aree pertinenziali”, ha osservato.

Il consigliere ha inoltre evidenziato la complessità dell’intervento dal punto di vista operativo.

“Dalla mia esperienza amministrativa so che rispettare queste tempistiche non è semplice, soprattutto con l’estate di mezzo e le forniture dei materiali. È una sfida importante per l’assessorato e per gli uffici, ma ciò che conta è che quest’opera venga portata a termine”, ha concluso.

L’intervento rappresenta uno dei principali investimenti previsti sugli impianti sportivi cittadini e punta a restituire al quartiere del Piave una struttura più moderna, polifunzionale ed efficiente dal punto di vista energetico.