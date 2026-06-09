Parco Alpi Marittime, Michele Panero nominato vicepresidente

Nuovo passaggio istituzionale all’interno dell’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime. Nella giornata di ieri lunedì 8 giugno 2026, Michele Panero, rappresentante del Comune di Valdieri nel Consiglio del Parco, è stato nominato vicepresidente del Parco Alpi Marittime, su proposta del presidente dell’Ente, Armando Erbì.

Una nomina arrivata al termine di una seduta che ha visto un ampio consenso interno: secondo quanto emerso, si sono espressi favorevolmente i due consiglieri nominati dalla Comunità del Parco e il consigliere delegato delle associazioni ambientaliste.

La nomina di Michele Panero rappresenta comunque un passaggio importante per Valdieri e per tutto il territorio delle Alpi Marittime. Il Comune di Valdieri, sede storicamente legata al Parco naturale delle Alpi Marittime, torna così ad avere un ruolo di primo piano nella governance dell’Ente, in una fase in cui le aree protette sono chiamate a misurarsi con sfide sempre più complesse: tutela ambientale, gestione del turismo, valorizzazione delle comunità locali, manutenzione del territorio e rapporto con le attività economiche delle vallate.

"Abbiamo fatto un passo in avanti con questa mia nomina nell’Ente Parco – ha dichiarato Michele Panero dopo la nomina – Mancava questa figura di riferimento, quella del vicepresidente. La votazione ha portato all’elezione del rappresentante del Comune di Valdieri, del territorio di Valdieri, che oggi rappresento io. Sono orgoglioso, personalmente e come amministrazione comunale. Ringrazio tutti coloro che hanno votato, il presidente, il direttore e il sindaco di Valdieri, presenti alla votazione". Panero ha poi richiamato l’attenzione sulle sfide che attendono l’Ente nei prossimi mesi: "Non abbiamo molto tempo, dobbiamo guardare avanti, perché ci sono problematiche all’orizzonte. Una su tutte è la peste suina, che si sta avvicinando ai nostri territori. Per questo serve lavorare uniti, sempre con lo sguardo rivolto al territorio e alle nostre comunità".

"La nomina di Michele Panero alla vicepresidenza dell’Ente Parco Alpi Marittime è un risultato importante per Valdieri e per tutto il territorio – ha dichiarato Guido Giordana – Come amministrazione abbiamo sempre lavorato con l’obiettivo di unire, costruire collaborazione e rafforzare il dialogo tra le comunità, così come stiamo cercando di fare anche attraverso il lavoro nelle Unioni montane. In un momento in cui il territorio ha bisogno di compattezza, senso di responsabilità e capacità di guardare avanti, spiace che durante la riunione sia venuta meno una partecipazione piena al confronto da parte del consigliere Piermario Giordano per il comune di Entracque. Chi rappresenta un Comune all’interno di un Ente importante come il Parco ha anche il compito di contribuire al dialogo istituzionale, pur nella legittima diversità delle posizioni".