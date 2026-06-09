Val Bormida, timori sull’ipotesi termovalorizzatore nell’area ex Acna di Cengio

Tornano al centro dell’attenzione le prospettive dell’area dell’ex Acna di Cengio, in Val Bormida, dopo il deposito di due interrogazioni – una in Parlamento, a firma dell’onorevole Andrea Giaccone, e una in Consiglio regionale del Piemonte, presentata dai consiglieri Fabio Carosso e Marco Protopapa – sull’ipotesi di realizzazione di un termovalorizzatore nel sito.

Nel mirino dei firmatari le criticità legate alla possibile localizzazione dell’impianto in un sito di interesse nazionale ancora interessato da interventi di bonifica e segnato da una lunga storia di impatto ambientale e sanitario. Un contesto che continua a suscitare preoccupazioni tra i cittadini dei comuni piemontesi limitrofi.

"L’ipotesi di insediare un termovalorizzatore nell’area della Valle Bormida sulla quale per anni ha insistito l’attività dell’ex ACNA di Cengio desta preoccupazione fra i cittadini – sottolinea il consigliere regionale Fabio Carosso –. Riteniamo doveroso che il Piemonte avvii interlocuzioni con la Regione Liguria, che ha individuato il sito. Nonostante monitoraggi e bonifiche, il territorio continua a scontare il carico ambientale del passato, a cui si aggiungono criticità logistiche: le infrastrutture non sono adeguate a sostenere un flusso continuo di mezzi pesanti".

Carosso evidenzia inoltre come sia positivo il coinvolgimento della Regione Piemonte nel processo decisionale, attraverso l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati, fin dalle fasi preliminari.

Sulla stessa linea il consigliere Marco Protopapa, che richiama la necessità di mantenere alta l’attenzione: "Non bisogna abbassare la guardia sui temi ambientali che coinvolgono la Valle Bormida. È fondamentale che la Regione svolga tutte le valutazioni necessarie per affiancare, rassicurare e tutelare territori già segnati dalla complessa vicenda dell’ACNA di Cengio".