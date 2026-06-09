Sanità del futuro e sicurezza informatica: l'Asl Cn1 protagonista al convegno nazionale di Pisa

C'era anche un pezzo di provincia di Cuneo al prestigioso convegno annuale dell'Associazione Privacy and Information Healthcare Manager svoltosi a Pisa. La dottoressa Sara Piscina, dipendente dell'Asl Cn1 in servizio nella struttura Ciclo della performance e progetti innovativi e collaboratrice del Dpo, ha partecipato in veste di relatrice all'attesa tavola rotonda incentrata sul tema "Healthcare of the Future 2026 - Studi clinici, Fse, Intelligenze artificiali e Cybersecurity - Le sfide del Management e del Dpo in Sanità".

L'intervento della dottoressa Sara Piscina ha offerto un approfondimento pratico e concreto sulle implicazioni dell'attuazione della normativa Nis2 sulla sicurezza informatica. Nello specifico, l'attenzione è stata rivolta agli aspetti di formazione e sviluppo delle competenze di tutto il personale, sia sanitario sia amministrativo, secondo il modello virtuoso già avviato all'interno dell'Asl Cn1.

La complessità organizzativa derivante dall'applicazione delle nuove norme europee è stata illustrata attraverso esempi ed esperienze reali emersi direttamente sul campo nell'azienda sanitaria cuneese. La relazione della dottoressa Sara Piscina è stata particolarmente apprezzata dalla platea proprio per l'aderenza alla realtà quotidiana.

Dall'incontro è emerso con forza come la crescita professionale delle risorse umane rappresenti un pilastro fondamentale per poter governare e costruire i nuovi sviluppi offerti dalle moderne tecnologie, inclusi quelli legati ai sistemi di intelligenza artificiale.