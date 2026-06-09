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Saluzzese | 09 giugno 2026, 15:04

"Cerco una signora che ha aiutato mia moglie dopo una caduta davanti alle Poste di Saluzzo"

Il messaggio di un lettore che desidera rintracciare la soccorritrice per dirle grazie. Il fatto è avvenuto il 29 maggio

Saluzzo, Ufficio postale

Saluzzo, Ufficio postale

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di Roberto Baldizzone che desidera trovare la persona che ha aiutato la moglie, dopo una caduta davanti all’Ufficio postale di Saluzzo e vorrebbe ringraziarla.

 "Il giorno 29 maggio a Saluzzo nella mattinata, vicino alla posta, mia moglie Sabrina cadeva rovinosamente.

Una signora gentile l'ha soccorsa. Non avendola ringraziata nel modo corretto, in quanto agitato per mia moglie, vorrei conoscerla per dirle che è stata un vero "Angelo".

Ringrazio tutti per l'attenzione e spero che la signora possa leggere questo mio messaggio per poterla conoscere e dirle “grazie”.  

Roberto Baldizzone 335316216

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